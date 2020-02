Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Jena braucht Verrücktheit und Pfannkuchen

Zum Rosenmontag muss mal ein offenes Wort über den Spaß-Faktor von Jena gesagt werden. Der ist nämlich in den letzten Jahren stark rückläufig. Solche Verrücktheiten wie den Durchgang unterm Altar der Stadtkirche – bekannt als eines der Jenaer Wunder – würde die Jenaer Bauverwaltung heute niemals genehmigen. Auch das bunte Papageienhaus an der Marktwestseite würde 2020 so nicht gebaut. Der ehemalige Jenaer Oberbürgermeister Röhlinger kokettierte einst mit dem Draufgänger-Spruch: „No risk, no fun.“ Heutzutage würde man wohl eher sagen, es braucht eine gehörige Portion Verrücktheit, um gewisse Jenaer Probleme zu lösen. Zumal Veränderungen an sich ja für viele Jenaer etwas Verrücktes haben. In jedem Fall sollten sich heute alle Narren rechtzeitig mit Pfannkuchen eindecken, damit es ihnen nicht so geht wie mir in Jena-Ost. Angelockt von einer fröhlichen Schaufensterwerbung wollte ich bei „Kwak“ in der Karl-Liebknecht-Straße Pfannkuchen kaufen. Die Verkäuferin quittierte Freitag um 15 Uhr meine Kaufabsicht mit dem Wort „ausverkauft“. Und sie meinte nicht nur Pfannkuchen. Die Kundschaft hatte die gesamte Backstube bis auf den letzten Krümel leergekauft. Die spinnen doch, die Wenigenjenaer!