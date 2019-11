Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Jenaer Marktbaum wirft Schlaglicht auf Nähe zum Fest

Weihnachten naht. Und für alle, die es genau wissen wollen, wie viel Zeit sie noch zum Kaufen oder Basteln von Weihnachtsgeschenken haben: Es ist noch eine Weile hin, könnte man meinen. 38 Tage sind es bis zur Bescherung. Da kann man noch die halbe Welt einreißen. Nicht aber in der guten Stube dieser Stadt. Dort hatte man es ganz besonders eilig. Nicht nur, dass die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt bereitstehen. Nein, auch der Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes ist bereits gerichtet – der sogar schon geschmückte Weihnachtsbaum. Ein wenig zeitig, könnte man meinen. Denn eigentlich gilt traditionell das ungeschriebene Gesetz, dass man zumindest vor dem Totensonntag (diesmal der 24. November) keinen Weihnachtsschmuck präsentiert. Aber gut, den Einwand vom Kommunalservice kann man gelten lassen: Der Baum muss stehen, bevor die Buden des Weihnachtsmarktes um ihn herum dicht an dicht errichtet sind. Dann kann so ein langes Vehikel nicht mehr in der Marktmitte platziert werden. Ja, und die Marktstände müssen schon am 25. November perfekt sein. Dann startet der Weihnachtsmarkt. Ja, und das ist nun wirklich nicht mehr weithin.