Meinung: Miezi, wie wär’s mal mit Jagen?

Ratten! Sie passen in Corona-Tagen so recht ins Bild als Symbol der Seuchen-Verbreitung. Im Mängelmelder auf der städtischen Internetseite weisen Anwohner auf Ratten hin, die im Hinterhof der Häuser Anger 18 und 16 bemerkt wurden. Aufgestellte Giftköder-Boxen hätten keine Wirkung gezeigt. Ein anderer Bürger gab Ratten-Alarm für den Inselplatz – speziell bei der Tiefgarageneinfahrt zum Intershop-Neubau und im Innenhof am Inselplatz 12/13, am Anger 5 und am Inselplatz 22.

In beiden Fällen haben die Bürger zudem bereitgestelltes Katzenfutter registriert. Und so sei die These gewagt, dass weniger die Unruhestiftungen beim Uni-Campus-Tiefbau auf dem Inselplatz, sondern viel mehr die Leckerlis im Freiluft-Näpfchen den Ausschlag gaben für die Nager-Plage.

Ist das nicht ein Stück verkehrte Welt? Die Straßenkatzen bekommen das Fleisch in Pelletform serviert, statt es ganz naturgemäß zu jagen. Ja, ja, ich weiß, es ist überall nachzulesen, dass Hauskatzen selten die Lust auf Ratte treibt. Nur wenn sie sehr ausgehungert sind. Diese Voraussetzung fürs Rattenjagen ist doch aber leicht zu haben.