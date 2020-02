Meinung: Schlangestehen besser als Umwege

Wer zwischen Jena und Naumburg zur Arbeit pendelt oder auf der B 88 vom Dorf in die größeren Städte zum Einkaufen oder zum Arzt fährt, kann ein Lied singen vom Schlangestehen an Bahnschranken oder Baustellenampeln. Bald gibt es eine neue Strophe: Am 9. März startet die Bahn eine Großbaustelle in Dorndorf-Steudnitz. Gut zwei Jahre sind geplant für den Abriss einer maroden Gleisbrücke, den Bau eines Bahndammes als tragfähigen Ersatz und eines sicheren Fußgängertunnels am „Bahnhof Dornburg“. Wobei für Brückenabriss und Ersatzbauwerk nur ganze zwei Wochen im September 2021 gebraucht werden. Dann rollen hier weder Züge auf der Saalebahn-Strecke noch Autos auf der B 88. Die Vor- und Nacharbeiten dafür brauchen viel mehr Zeit, weil Kabelstränge und Wasserleitungen entwirrt und neu verlegt werden müssen. Zudem haben die Bauleute wenig Platz zwischen Saale und Bundesstraße, Gleisanlagen und Häuserwänden. Deshalb werden in Naschhausen demnächst große Kabeltrommeln und Kabelziehwagen geparkt, und die Anwohner müssen ihre Autos weiter entfernt von der Haustür abstellen. Und alle Kraftfahrer werden mehr Geduld brauchen, weil sich Baustellenampeln und Schrankenschließzeiten nie optimal koordinieren lassen. Hier Schlangestehen ist aber allemal besser als weite Umwege fahren zu müssen.