Meinung: Über E- und B-Commerce

Über das Gehalt eines Professors

Um in der Fußballstadt Anleihen bei der Fußballsprache zu machen: E-Commerce is coming home!

Die neue Professur an der Friedrich-Schiller-Universität passt natürlich zu Jena wie der Senf zur Bratwurst, war es doch die Firma Intershop, die als Wegbereiter für den Online-Handel in den 1990er Jahren für Furore sorgte. Angesichts eines ähnlich klingenden Studienangebotes an der Ernst-Abbe-Hochschule glaubte ich zunächst daran, dass Konkurrenz das Geschäft beleben soll. Aber – erstens – soll es an der Universität wissenschaftlicher zugehen, und zweitens sind jene Unternehmen, die sich an der Stiftungsprofessur beteiligen, auch noch identisch.

Ausgeschrieben wurde eine W3-Professur: Schaut man einmal in die Besoldungstabelle, gibt es in Thüringen mit dem Grundgehalt von 6585,98 Euro eher die kleinste Lohntüte im Vergleich zu den anderen Bundesländern.

Aber dies ist Jammern auf hohem Niveau. Immerhin könnte man bei einem Preis von 3,50 Euro fast 1882 Roster im Monat kaufen. B-Commerce, Bratwurst-Commerce also! Das bietet kein anderes Land!