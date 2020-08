Meinung: Von Regeln und Kontrollen

Je mehr die Infektionszahlen wieder steigen, desto augenfälliger wird, wie großzügig manche Menschen die Coronaregeln doch auslegen. Schon die Suche nach einem Imbiss in der Mittagspause beweist, wie groß die Unterschiede sind: Manchmal dauert das Niederschreiben der persönlichen Daten ebenso lange wie das Essen eines Salates; und manchmal muss man gar nichts niederschreiben, da keine Daten erfasst werden müssen.

Menschen kommen sich gefährlich nahe. Und die berühmte Mund-Nasen-Bedeckung verwandelt sich mehr und mehr in eine Mund-Bedeckung, denn die Nase bleibt an der frischen Luft. So ist das mit den Regeln, die gut gemeint, aber am Ende nicht zu kontrollieren sind.

Das Problem wird sich auch an der Schillerschule einstellen, wo die Stadt auf der öffentlichen Fläche eine Alkoholverbotszone einrichten will. Glaubt man den Beiträgen in den sozialen Netzwerken, ist die Trinkergemeinde ohnehin schon umgezogen. Nun ist guter Rat teuer, zumal das öffentliche Trinken offenbar in Winzerla ein Problem ist. Ein weiteres Stichwort wäre hier zum Beispiel das Columbus-Center.

Immerhin sieht ein Mann die Sache nicht ganz so bierernst: „Schade, die tägliche Flasche Korn vor dem Mathematikunterricht war immer ganz gut“, schreibt er in einer der Jenaer Facebook-Gruppen.

