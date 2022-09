Millionen-Investition des Jenaer Pharmaunternehmens auf der Zielgeraden

Das Jenaer Pharmaunternehmen Medipolis eröffnet Mittwoch nach zwei Jahren Bauzeit seine neue Herstellung. Mit Mutter Ingrid Werner fing in Naumburg alles an, die Brüder Ingmar (nicht im Bild) und Christian Wegner führen das Erbe weiter.

Jena. Medipolis eröffnet neue Reinraumlabore in Jena und kann die Produktion von Speziallösungen fast verdoppeln

Die Kapazität fast verdoppelt: Mit den neuen Reinraumlaboren im Pharmapark ist Medipolis in der Lage, bis zu 300.000 Speziallösungen für schwerkranke Patienten herzustellen. Das Unternehmen hat acht Millionen Euro investiert. Letztendlich könnten noch mehr Patienten individuell versorgt werden. Bereits jetzt seien es täglich zwischen 1300 und 1500 Patienten, die den Service nutzen würden, sagt Inhaber Christian Wegner.

Ambulant vor stationär: Schwerpunkt für das Unternehmen ist mittlerweile die Betreuung und Versorgung schwerkranker Menschen in den eigenen vier Wänden. Dabei bietet das Jenaer Unternehmen bundesweit Medikamente, technische Ausstattung und das Pflegepersonal, um dieses Ziel zu realisieren. Das sei im Sinne des Patienten, aber auch im Sinne der Krankenkassen, sagt Wegner am Mittwoch.

Produktion wird am Hauptsitz des Unternehmens zentralisiert

In den neuen Räumen können zur Behandlung onkologischer Erkrankungen patientenindividuelle Zytostatika oder Ernährungslösungen hergestellt werden. Damit zentralisiert das Unternehmen am Hauptsitz die Produktion, waren es doch bislang zwei Standorte, an denen die Speziallösungen hergestellt wurden.

„Mit der Inbetriebnahme der neuen Räume schwenkt das große Investitionsprojekt auf die Zielgerade ein. Insgesamt wurde in mehr Kapazität, aber auch in modernste Arbeitsbedingungen investiert“, sagt Christian Wegner.

Die Zahl der Mitarbeiter belaufe sich nach Firmenangaben auf 500, wobei Medipolis bis zum Jahresende 100 neue Arbeitsplätze schaffen will. Zum Umsatz wollte Christian Wegner keine Angaben machen.

Neben den vier Apotheken – eine davon ist in Naumburg – gehören zwei Produktionsstätten sowie die Medipolis Intensiv Care & Service GmbH zu der Gruppe. Dabei tritt die Convales Services GmbH als Holding-Mutter auf.

Es seine eine strategische Entscheidung gewesen, in Weinheim in Baden-Württemberg eine zweite Produktionsstätte zu eröffnen. Das Clusterrisiko schien Wegner zu groß zu sein, denn der wichtigste Geschäftspartner in Thüringen sei die AOK. In dem Dreiländereck könne er mit drei weiteren Krankenkassen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz verhandeln.

Keimzelle war die Dom-Apotheke in Naumburg

Die Keimzelle des heute mittelständischen Familienunternehmens war die Dom-Apotheke in Naumburg. Mutter Ingrid Wegner, die viele Jahre lang Leiterin der Krankenhausapotheke in Stadtroda war, machte sich 1994 in Naumburg selbstständig. Wegner selbst studierte zu dieser Zeit an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Pharmazie.

Im Jahr 2005 ergab sich die Möglichkeit für Wegner, die Saale-Apotheke am Jenaer Saalbahnhof zu übernehmen, die der Dreh- und Angelpunkt für die heutige Firmengruppe Medipolis werden sollte. Wegner mietete im Nachbarhaus am Spitzweidenweg die Räume einer ehemaligen Druckerei an, baute dort Reinräume ein und begann mit der Produktion pharmazeutischer Lösungen für onkologische Schwerpunktpraxen. Das enorme Wachstum der Gruppe hatte dann räumliche Konsequenzen. Das Unternehmen schloss mit dem Schott-Konzern einen Mietvertrag ab. In den Jahren zogen alle Bereiche, mit Ausnahme der stationären Apotheken und der Firma in Weinheim, in eine Halle der ehemaligen Schott Solar AG in der Otto-Schott- Straße um. Wo heute die neuen Labore sind, war früher die Kantine des Unternehmens.