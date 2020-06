Geld für den Landkreis? Die Fraktion der Linken/Bündnisgrünen will die 1,8 Millionen anderweitig verwenden: So soll nicht nur die Kreisumlage reduziert werden. Nach Angaben von Markus Gleichmann will man Kulturvereine, welche gerade im ehrenamtlichen Bereich nur begrenzt von den bisherigen Hilfsfonds profitieren konnten, unterstützen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Millionenpaket für Jena und das Saale-Holzland

Vorbehaltlich einer Zustimmung im Landtag können Jena und der Landkreis sowie die Kommunen im Saale-Holzland mit Soforthilfen in Millionenhöhe rechnen.

So erhalten die Kommunen abhängig der zu erwartenden Steuerverluste Unterstützung vom Land. Hinzu kommt eine pauschale Unterstützung aller Gemeinden und des Kreises. Knapp 6,5 Millionen Euro seien für die Gemeinden und den Landkreis vorgesehen, sagt der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Linke). Das Geld fließt unter anderem nach:

Stadt Dornburg-Camburg, 297.900 Euro

Kahla, 467.400 Euro

Orlamünde, 22.800 Euro

Dass 1,8 Millionen Euro an den Kreis fließen sollen, sei zwar gut, treffe aber den falschen Adressaten. Der Landkreis habe keine eigenen Steuereinnahmen und die Mehrausgaben im Gesundheitsbereich würden ebenfalls vom Land an anderer Stelle ersetzt, sagt Gleichmann. Im Kreistag werde die Fraktion Linke/Grüne vorschlagen, mit einem Teil der zusätzlichen Einnahmen die Kreisumlage 2020 abzusenken.

Gesetz ist am Freitag im Landtag

Bei den bereitgestellten 185 Millionen Euro für alle Kommunen entfallen voraussichtlich auf Jena bis zu 13 Millionen Euro. Das bestätigt der Landtagsabgeordnete Torsten Wolf (Linke). Nach einer außerordentlichen Steuerschätzung im September werde sich der Landtag erneut mit den finanziellen Auswirkungen – auch auf die Kommunen – beschäftigen.

„Dass auch wir als kreisfreie Stadt einen solchen Betrag erhalten, haben wir der SPD zu verdanken. Ohne unser Zutun wären die Landkreise beziehungsweise kreisfreien Städte leer ausgegangen. Anders als manch Koalitionspartner es vorhatte, hilft das Hilfspaket nun schnell, zielgerichtet und macht Kommunen nicht zu Antrag- und somit zu Bittstellern“, sagt der SPD-Politiker Lutz Liebscher.

In den Fraktionssitzungen einigten am Mittwoch die Fraktionen der Linken, CDU, SPD und der Bündnisgrünen auf das sogenannte Corona-Gesetz mit dem Sondervermögen im Umfang von 1,263 Milliarden Euro, wovon 694.770.000 Euro aus den Rücklagen des Landes kommen. Das Gesetz soll am Freitag in einem Sonderplenum des Landtages beschlossen werden.