Milow ist Hauptact beim Jenoptik-Geburtstag Jena

Der Sänger Milow singt bei der Preisverleihung des Live Entertainment Award in der Frankfurter Festhalle. Am Freitag ist er in Jena zu Gast.

Jena. Konzern feiert am 1. Juli nachträglich das Jubiläum mit einem bunten Bühnenprogramm und Lichtshow für Jena.

Auf seiner „Nice to meet you Summer Tour 2022“ ist der belgische Singer-Songwriter Hauptact auf der Jenoptik-Festbühne auf dem Ernst-Abbe-Platz. Der Konzern feiert am Freitag nachträglich den 30. Firmengeburtstag.

Am 1. Juli lädt Jenoptik in Jena auf dem Ernst-Abbe-Platz zur großen nachträglichen Geburtstagsfeier ein. Um 16 Uhr startet unter dem Motto „Jenoptik 30+1 – Wir leuchten gemeinsam“ ein vielfältiges Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist. Mit dem Open-Air-Fest feiert Jenoptik das 30-jährige Bestehen des Unternehmens nach, das coronabedingt letztes Jahr ausfallen musste. Durch das Fest-Programm, das um 16 Uhr startet, führt die Moderatorin Wenke Weber. Immer wieder zu erleben sind das Lufttanz-Theater aus Berlin und DJ Mitchi. Das Programm:

16 Uhr Kaosclown

17 Uhr Desperate Brasswives – Brass up your life!

16 bis 22 Uhr Kids Area mit Chili Events

18.30 Uhr Mama, Electro-Pop aus Erfurt

19.30 Uhr Revelle, Singer-Songwriterin aus Berlin

20.15 Uhr Milow

22 Uhr Northern Lite

Die Besucherinnen und Besucher bekommen am Abend LED-Armbänder auf dem Platz überreicht. Die Armbänder werden 22 Uhr aktiviert und leuchten während der Northern-Lite-Show zwischen 22 und 23 Uhr zur Musik in den Farben der Jenoptik. Seit 2020 hat Jenoptik eine Video-Mapping-Anlage, die das Ernst-Abbe-Hochhaus, Hauptsitz der Jenoptik, immer wieder an Abenden für einige Minuten in Licht taucht. Zum Abschluss des Festes ab 23 Uhr werden am Ernst-Abbe-Hochhaus spannende Projektionen des Jenaer Kreativ-Kollektivs für Licht- und Videodesign „Vision Salienz“ gezeigt.