Jena/Schorba. „Picknick mit Musik“: Der Jenaer Musiker Rüdiger Mund bringt Ende August Bands in Schorba auf die Bühne.

Mini-Festival mit Folk und Pop in Schorba

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mini-Festival mit Folk und Pop in Schorba

So langsam kommt wieder behutsamer Schwung ins Kulturleben von Jena und der Region. Nun tut sich auch wieder etwas in Sachen Musik von Songwritern und Folk-Bands. Denn es ist dem Jenaer Folkmusiker Rüdiger Mund und seinem verbündeten Zimmerermeister Wolfram Seznec gelungen, auch unter Corona-Auflagen für das Wochenende am 28./29. August ein Folk-Festival zu organisieren.