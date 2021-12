Mit 1,7 Promille morgens gestoppt - Kleinbus völlig ausgeräumt - Elektriker wird Ladendieb

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Mit 1,7 Promille am Morgen gestoppt

Mit 1,72 Promille wurde am Donnerstagmorgen ein 46-Jähriger in der Stadtrodaer Straße festgestellt. Der Mann war mit einem Opel unterwegs, als die Polizeibeamten auf ihn aufmerksam wurden und ihn kontrollierten. Nach dem Atemalkoholtest wurde der Mann zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr war die Konsequenz.

Kleinbus inklusive Seitentür und Sitzbank ausgeräumt

Völlig leer geräumt wurde ein VW-Kleinbus in Jena. Der Besitzer meldete sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben zu seinem Fahrzeug kam und feststellen musste, dass der Pkw aufgebrochen und diverse Teile ab- bzw. ausgebaut wurden. Unter anderem waren die Seitentür und die Sitzbank von den Unbekannten mitgenommen wurden. Wie der oder die Täter die Teile abtransportiert haben ist noch nicht ganz gewiss, da der Parkplatz in der Göschwitzer Straße nur mit einer Karte, welche die Schranke öffnet, befahren werden kann. Wie hoch der Beuteschaden ist, kann von der Polizei noch nicht genau abgeschätzt werden.

Bei Auffahrunfall verletzt

Zwei Fiat kollidierten am Donnerstagabend am Fürstengrabe/ Ecke Weigelstraße in Jena. Ein 29-Jähriger, der den Fürstengraben entlang fuhr, bemerkte aus Unachtsamkeit den vor ihm wartenden Fiat nicht und fuhr auf diesen auf. Die 43-Jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Elektriker wird zum Ladendieb

Den Handwerker im Haus im Blick behalten. Ein Hinweis, den ein Supermarkt in der Camburger Straße in Jena wohl nun dreimal unterstreicht. Am Donnerstag war ein Elektriker im Einkaufsmarkt tätig, als ein Mitarbeiter plötzlich nicht schlecht staunte. Der 37-Jährige brachte nämlich Ware durch den Hintereingang in sein Fahrzeug, ohne diese zu bezahlen. Ob das Eisenbahnspielzeug im Wert von knapp 60 Euro eine Anzahlung sein sollte, bleibt fraglich. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen. In der Hinsicht war für den 37-Jährigen der Zug abgefahren.

Wohl nicht nur ein Pkw zerkratzt

Ein 78-Jähriger stellte am Donnerstagmittag fest, dass sein Auto beschädigt wurde. Der Wagen war an der Sporthalle in Hermsdorf abgestellt, als Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der Beifahrertür zerkratzten. Laut dem 78-Jährigen gab es noch zwei weitere beschädigte Fahrzeuge, welche aber während der Anzeigeaufnahme nicht mehr vor Ort waren. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei noch nicht vor.

Knapp drunter und trotzdem zu viel

In Kahla wurde ein 40-Jähriger in der Nacht zu Freitag kontrolliert. Der Mann war mit seinem VW im Camisch unterwegs, als die Polizeistreife das Fahrzeug stoppte. Ein Atemalkoholtest brachte einen vorläufigen Wert von etwas mehr als ein Promille. Daher wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen und mit ihm eine erneute Messung vorgenommen, der schloss sich dann die Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige an.

