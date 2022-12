Mit Bus und Tram in Jena kostenfrei unterwegs

Jena. Die Innenstadt von Jena zeigt sich am Samstag von ihrer schönsten Seite

„Dein Samstag im Paradies“ heißt es am 10. Dezember zum letzten Mal in diesem Jahr.

An dem Aktionstag können die Besucher auf den städtischen Parkplätzen in der Innenstadt und in den Parkhäusern Parkhaus „City Carree“ und „Neue Mitte“ kostenfrei parken. Auch Busse und Bahnen des Jenaer Nahverkehrs können nach Angaben der Initiative Innenstadt kostenfrei genutzt werden. Neben den Geschäften locken die Weihnachtsmärkte: auf dem Marktplatz, der historische Markt am Faulloch und der Markt in der Goethe-Galerie.

Am Marktplatz führt um 15 Uhr das Figurentheater Henning Hacke „Vom Fischer und seiner Frau“ auf. 17 Uhr findet sich der Blasmusikverein Carl Zeiss Jena zum traditionellen Turmblasen ein.