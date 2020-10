Mit dem Neubau verdoppelt sich die Zahl der Arbeitsplätze im Jenaer IT-Paradies

Jena. Mit einem Neubau entsteht an der ehemaligen Brauerei. Am Freitag gab es das Richtfest.

Wer am ehemaligen Brauereigelände zur Mälzerstraße aufblickt, der sieht neuerdings doppelt. Das vom Unternehmen IT-Paradies GmbH & Co KG im Jahre 2016 eröffnete Bürogebäude hat nämlich einen Zwilling bekommen. Für den Neubau, der sich nahtlos an Haus 1 anschließt, wurde am Freitagnachmittag Richtfest gefeiert.