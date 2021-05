Mit drei Promille auf Jenaer Schnellstraße Unfall gebaut

Mit dem Alkoholpegel hätte noch weit Schlimmeres passieren können.

Mit 3 Promille Unfall auf Schnellstraße gebaut

Am Samstag gegen 16.45 Uhr fuhr ein 50-Jähriger auf der Stadtrodaer Straße in Jena in Richtung-Lobeda auf der rechten Fahrspur. In Höhe Wöllnitz hielt er hinter einem Fahrzeug, weil die Ampel rot zeigt. Als die Ampel auf grün schaltet, starteten beide Fahrzeuge, wobei der 50-Jährige viel zu schnell anfuhr und auf den vorausfahrenden auffuhr. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Grund für dieses eigenartige Fahrmanöver wurde schnell klar.

Der 50-Jährige hatte jede Menge Alkohol konsumiert und absolviert einen freiwilligen Atemalkoholtest mit 3 Promille. Er wurde einer Blutentnahme zugeführt und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vorfahrt missachtet

Die 35-jährige Fahrerin eines Opel fuhr am Freitagnachmittag auf der Karl-Liebknecht-Straße in Eisenberg und bog links in die Lange Gasse ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw Toyota und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

