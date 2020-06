Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Gutscheinen den Jenaer Firmen helfen

Lockerungen hin oder her: Von einem normalen Alltag kann aktuell noch keine Rede sein. Besonders nicht für die vielen kleinen und großen Dienstleister, Läden, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, die die oft zitierte Jenaer Vielfalt und Einzigartigkeit ausmachen. Auch Teilnehmer des „JenaVsVirus“-Camp stellten sich die Frage, wie diese Dienstleister effektiv unterstützt werden können. Ein ehrenamtliches Team um Christian Waitschies vom Startup Wunschlösung entwickelte die neue Jenaer Online-Plattform localgutscheining.de. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Auf dem Portal können Gutscheine für Jenaer Läden, gastronomische Einrichtungen, Vereine und Kultureinrichtungen gekauft werden, um diese in der aktuellen Krise zu unterstützen. „Wir haben mit vielen Jenaer ‚Locals‘, also kleinen Läden, Dienstleistern, aber auch Vereinen und Selbstständigen gesprochen. Ihr drängendstes Problem ist der Umsatzausfall bei weiterhin laufenden Kosten“, sagt Christian Waitschies. Das Prinzip von localgutscheining sei daher einfach: Man kauft jetzt einen Gutschein für seine Stammkneipe, seinen Sportverein oder seinen Lieblingsclub, und helfe so, die laufenden Kosten in der aktuellen Situation mitzutragen. Später könne der Gutschein dann eingelöst werden.

199 Gutscheine über die Plattform verkauft

Die Nutzung des Dienstes sei durch das ehrenamtliche Engagement des Projektteams kostenfrei – so kommen alle Erlöse auch direkt bei den teilnehmenden Einrichtungen an. Die Plattform ist seit dem 24. April online. Die Plattform bietet momentan Gutscheine von elf Händlern an. Es gibt zudem noch weitere Händler, mit denen die Akteure im Gespräch sind. Bisher wurden 199 Gutscheine über die Plattform verkauft. Sie haben einen Gesamtwert von 5790 Euro.

Interesse ist groß

Man erhalte mittlerweile Anfragen von lokalen Läden oder anderen Dienstleistern, die von ihren Kunden auf die Plattform angesprochen worden seien, sagt Daniela Böttger-Schmidt, die auch nach der Teilnahme am JenaVsVirus-Camp ehrenamtlich beim Projekt dabeigeblieben ist. „Mit der Plattform können nicht nur Einzelpersonen ihre Lieblingsläden oder -einrichtungen in der Krise unterstützen. Die Website ist auch ein gutes Instrument für eine direkte B2B – also ‚Business to Business‘ – Unterstützung, also Hilfe von der lokalen Wirtschaft für lokale Firmen“, sagt Wilfried Röpke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung.

Etwas Praktisches für die Zukunft

Wichtig für die Macher der Plattform ist jedoch auch, dass etwas Praktisches für die Zukunft bleibt. Bisher musste man zum Kaufen der Gutscheine meist in den Laden gehen. Wenn es dann mal schnell gehen musste, wurde es dann häufig doch eher etwas von zu Hause bestellbares. „Da gibt es jetzt eine bequeme Alternative aus Jena für Jena“, sagt Initiator Christian Waitschies.

Alle Projekte aus dem JenaVsVirus-Camp im Überblick auf: www.jenavsvirus.de