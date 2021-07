Mit Jenaer Museen auf Entdeckungstour in den Ferien gehen

Jena. Romantikerhaus, Kunstsammlung und Stadtmuseum Jena bieten Führungen durch die Stadt an.

Die Städtischen Museen in Jena nehmen Ferienkinder mit auf Entdeckungstour. Ob blaue Blumen, Spuren aus dem Mittelalter, Sonderbares oder jede Menge Kunst: Jeden Mittwoch in den Sommerferien können die Angebote für Kinder ab sechs Jahren genutzt werden. Der Beginn ist immer 10 Uhr am Museum am Markt 7.

„Auf der Suche nach der Blauen Blume – Traumhafte Entdeckungsreise mit Kreidemalen rund um das Romantikerhaus“ heißen die Führungen am 28. Juli sowie am 18. August. Ein mittelalterlicher Spaziergang schließt sich am 4. August an, dabei erklimmen die Kinder auch das Johannistor. Eine KunsTour folgt am 11. August unter dem Motto „Kreatives Stadtstromern mit offenen Augen und gezückter Straßenkreide“.

Die sieben Wunder Jenas spielen am 25. August auf einem „wunderlichen Spaziergang“ bis zum Camsdorfer Ufer eine Rolle. Der letzte Termin am 1. September ist erneut die KunsTour.

Anmeldung unter bildung-stadtmuseum@jena.de oder an der Museumskasse unter 03641-498250. Kinder zahlen einen Euro, Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 4 Euro).