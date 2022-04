Die Drehleiter der Camburger Feuerwehr ist nicht nur in Dornburg-Camburg im Einsatz, sondern oftmals auch bei größeren Bränden anderswo im Kreisgebiet, wie hier in Bürgel. Deren Reparatur und Inspektion kostete mehr als 80.000 Euro.

Wie man in Camburg mit zweierlei Maß misst

Dornburg-Camburg. Über die Regeln, nach denen in Dornburg-Camburg Politik für die Stadt gemacht wird, gibt es seit mehr als einem Jahr Streit. Und es ist kein Ende in Sicht.

Am Dienstag kommender Woche tritt im Camburger Rathaus der Stadtrat von Dornburg-Camburg zu seiner 20. Sitzung in dieser Legislatur zusammen. Behandelt werden dort allerdings keine Investitionsvorhaben oder Pläne, die die Kommune voran bringen, sondern zwei Beschlüsse aus der vorletzten Stadtratssitzung: den zur neuen Hauptsatzung der Stadt, und jenen zur Rechnungsbegleichung für die Reparatur des Camburger Drehleiterfahrzeugs der Feuerwehr.

Im zweiten Fall hatte der Stadtrat mit Mehrheit der drei Fraktionen Freier Wähler die Bürgermeisterin von Dornburg-Camburg, Dorothea Storch, beauftragt, der ausführenden Firma in Bayern sofort den kompletten Rechnungsbetrag für die Reparatur des Feuerwehrfahrzeuges zu überweisen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Dienstleistungen ordnungsgemäß bezahlt werden. Das hat die Stadt auch getan, zumindest zu einem großen Teil der in Rechnung gestellten 82.000 Euro.

Nicht alle in Reparatur gegebenen Mängel wurden beseitigt

Allerdings hatte die Kommune 10.000 Euro zurückgehalten, da an dem Fahrzeug mehrere Mängel festgestellt wurden, um deren Beseitigung durch die Firma man sich noch streitet. Dessen ungeachtet war beschlossen worden, das Geld sofort auszuzahlen.

Am kommenden Dienstag wird die Bürgermeisterin dem Stadtrat nach Prüfung des Sachverhaltes ihre rechtlichen Bedenken in dieser Angelegenheit darlegen und eine nochmalige Debatte vorschlagen. Auch zum Beschluss über die neue Hauptsatzung hat die Bürgermeisterin rechtliche Bedenken und beanstandet deshalb die Entscheidung.

Handlungsspielräume der Bürgermeisterin vom Stadtrat beschränkt

Gestritten wird über die Satzung, die unter anderem die Zuständigkeiten von Bürgermeister, Ortsteilräten und Stadtrat regelt, schon seit einem Jahr zwischen den politischen Lagern von CDU und freien Wählern.

Erstere wollen die Regeln für das demokratische und Verwaltungshandeln in ihrer Stadt an der Mustersatzung für Thüringer Gemeinden und Kommunen orientieren. Die Freien Wähler sind, wie es Stadtrat Jens Streubel formulierte, der Meinung „unsere Stadt ist keine Musterstadt und sie hat mehr verdient als eine Mustersatzung“.

Die von ihnen aufgestellten Regeln waren jedoch schon im Sommer letzten Jahres von der Kommunalaufsicht im Kreis teilweise als rechtswidrig beanstandet worden. Als unzulässig kritisiert wurden etwa Eingriffe in den Aufgabenbereich des Bürgermeisters und Passagen zur geforderten Rechenschafts- und Auskunftspflicht des Bürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und den Bürgern. In dem Satzungsentwurf, den die Freien Wähler im Frühjahr 2022 vorlegten, waren gesetzeskonforme Änderungen dazu vorgenommen worden.

Wenig kompromissbereit zeigte man sich jedoch bei den Aufgaben, die der Stadtrat dem direkt gewählten Bürgermeister überträgt. In den meisten Fällen sind die Handlungsmöglichkeiten des Stadtoberhauptes beschränkt worden, in finanziellen Angelegenheiten meist halbiert. So soll die Bürgermeisterin künftig eigenverantwortliche Entscheidungen beispielsweise über den Verkauf von beweglichem Vermögen nur noch bis zu einem Wert von 2000 Euro im Einzelfall treffen und Miet-, Pacht- sowie Dienstleistungsverträge nur bis zu einer Summe von 6000 Euro abschließen dürfen.

Im Fall von über- und außerplanmäßigen Ausgaben für unabweisbare Aufgaben, etwa bei unvorhersehbaren Ereignissen wie Hochwasser, wollen die Freien Wähler den Handlungsrahmen der Verwaltungsspitze von 20.000 auf 10.000 Euro einschränken. Bei allen Entscheidungen, die über dem genannten finanziellen Rahmen liegen, muss der Stadtrat oder seine Ausschüsse beraten und mitentscheiden. Von der CDU-Fraktion wird dies als unzumutbar kritisiert, weil dies das Agieren in Krisensituationen massiv behindert und überhaupt die alltäglichen Verwaltungsaufgaben erschwert.

Eine ernsthafte Diskussion strittiger Punkte fand in der öffentlichen Stadtratssitzung nicht statt, auf einen Kompromiss einigen konnten sich die Stadträte auch diesmal nicht. Die Freien Wähler nutzen ihre Mehrheit im Parlament, um ihren Hauptsatzungs-Entwurf durchzubringen.

Handlungsspielräume der Vertretung des Stadtoberhaupts stark erweitert

Ob dieser rechtlichen Bestand hat, wird sich in der kommenden Woche im Stadtrat beziehungsweise später bei der Kommunalaufsicht entscheiden. Bis auf weiteres gilt deshalb die alte Hauptsatzung aus dem Jahr 2014, von jedermann nachzulesen auf der Internetseite des VG Dornburg-Camburg unter https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/hauptsatzung_d-c.pdf

Die unendliche Geschichte entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie

Die unendliche Geschichte der Hauptsatzung von Dornburg-Camburg entbehrt indes nicht einer gewissen Pikanterie. Denn die Freien Wähler sind durchaus offen für einen größeren Handlungsspielraum des Stadtoberhauptes - wenn eins ihrer Fraktionsmitglieder bei Urlaub oder Erkrankung der Bürgermeisterin deren Vertretung inne hat. So hatte der 1. Beigeordnete Matthias Ameis im Sommer 2021 per Eilentscheidung, ohne den Stadtrat einzuberufen, den Auftrag zur Reparatur des Feuerwehr-Drehleiter-Fahrzeuges über mehr als 80.000 Euro an die bayerische Firma vergeben, mit der man sich heute noch um die Mängelbeseitigung streitet.

Und mit seiner Unterschrift als Bürgermeister-Vertreter hatte Klaus Sammer im April 2021 mehrere Investitionsvorhaben mit einem Sperrvermerk über insgesamt mehr als 130.000 Euro versehen, um finanziellen Spielraum für die Rückzahlung von Finanzhilfen des Landes aus 2014 zu schaffen. Auch hier war der Stadtrat in die Entscheidung nicht einbezogen worden.