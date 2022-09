Moped-Kompromiss auf der neuen Jenaer Kraftfahrstraße

Jena. Klassifizierung wird im Tunnel vorübergehend und zwischen Kreisel Jena-Maua und Göschwitz dauerhaft aufgehoben

Auf der neuen Kraftfahrstraße zwischen Göschwitz und Kahla haben Mopeds und landwirtschaftliche Fahrzeuge bald wieder freie Fahrt. Die Schnellstraßen-Beschilderung wird ab Ende dieser Woche abgebaut, sobald die Baufirma Leute schicken kann.

Im Zuge der Tunneleröffnung in Rothenstein war die Straße hochgestuft worden, womit Fahrzeuge, die bauartbedingt nicht schneller als 60 km/h fahren können, verboten waren. Daran gab es Kritik, weil sehr viele Fahrer betroffen waren, die gebührenpflichtige Ausnahmegenehmigungen bei den Straßenverkehrsbehörden des Saale-Holzland-Kreises und der Stadt Jena hätten beantragen müssen.

Die Straßenverkehrsbehörde des Saale-Holzland-Kreises hatte dazu eine Beratungsrunde mit der Stadt Jena und dem Landesamt für Bau und Verkehr initiiert. „Das Treffen verlief sehr konstruktiv, und wir haben gemeinsam eine Kompromisslösung entwickelt, die hoffentlich alle Beteiligten zufriedenstellt“, berichtet Thomas Schumacher, Ordnungsamtsleiter im SHK.

So wird bis zum Ende der Vollsperrungen in der Ortslage Rothenstein, voraussichtlich 31. Oktober 2022, die Klassifizierung zur Kraftfahrstraße wieder aufgehoben, so dass auch langsamere Fahrzeuge den Tunnel Rothenstein vorübergehend durchfahren können. „Da im Tunnel noch einige Zeit die Geschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt sein wird, ist diese Lösung möglich“, so Schumacher. Nach Beendigung der Vollsperrungen in Rothenstein kann die geplante Ausweichroute für langsam fahrende Fahrzeuge genutzt werden, so dass dann auf der B88 die Beschilderung als Kraftfahrstraße wieder aktiviert wird.

Ferner legte die Runde fest, dass die Kraftfahrstraße aus Richtung Jena-Göschwitz kommend dauerhaft erst nach dem Hochkreisel Maua beginnt, so dass der langsam fahrende Verkehr durch Jena-Maua rollen kann, am Ende des Gewerbegebietes auf die zurückgebaute, ehemalige B 88 mündet, weiter über die Saale durch den Ortsteil Oelknitz fährt und schließlich hinter Schöps wieder auf die B 88 geleitet wird.

Für Radfahrer bleibt es bei der Sperrung.