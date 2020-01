Mordfall Jena-Winzerla: Neuer Beschuldigter ist Crystal-Konsument

Der Prozess um den Tod einer 87 Jahre alten Rentnerin in Jena-Winzerla gestaltet sich inzwischen wie eine Operation am offenen Herzen: Der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf teilte am Freitag mit, dass die Staatsanwaltschaft gegen einen zweiten Mann ein Ermittlungs­verfahren wegen Mordes eingeleitet hat. Das Landgericht Gera hat jenen Beschuldigten am Freitag als Zeugen vernommen – mit einem abrupten Ende.

Der Angeklagte hatte sich am Mittwoch erstmals zu den Tatvorwürfen der Staatsanwaltschaft eingelassen. Er berichtete, dass die Rentnerin zwischen die Fronten geraten sei, als eine Bande bei ihm in der Wohnung Schulden eintreiben wollte. Die Oma war nach seiner Aussage gerade bei ihm zu Besuch, als die Gruppe klopfte und eintrat. Als die Rentnerin schnell gehen wollte, sei sie von einem der Männer von hinten gepackt und zu Boden gebracht worden. Der Angeklagte nannte dessen Namen und dass er in Winzerla wohnt. Hintergrund des schnellen Übergriffes sei gewesen, dass die Bande Drogen­geschäfte in Jena abwickelte und fürchtete, die alte Dame könne zur Polizei gehen.

Familienvater als neuer Beschuldigter

Nach der Aussage schickte die Staatsanwaltschaft die Polizei in die Spur. Sie ermittelte die Personalien und überstellte dem polizeibekannten Mann die Ladung zu der Gerichtsverhandlung. Der 31-jährige Vater von drei Kindern streitet im Zeugenstand via Dolmetscher ab, den Mord an der Rentnerin begangen oder den Angeklagten mit Drogengeschäften beauftragt zu haben. Er habe auch nicht, wie vom Angeklagten behauptet, einen Keller in der Hermann-Pistor-Straße in Jena-Winzerla in Brand gesteckt. Zudem habe er ihm keine 10.000 Euro geliehen, sondern nur 180 Euro. Um dieses Geld zurückzufordern, habe er auch an die Wohnungstür des Angeklagten geschlagen.

Allerdings wird im Laufe der zunehmend wirren Aussage bekannt, dass er sich 2019 zweimal in stationärer Behandlung befand. An einen von der Polizei dokumentierten Suizidversuch im Dezember will er sich zunächst nicht erinnern. Ein religiöser Bekehrungsversuch einiger Bekannter zur Rückkehr zum Islam habe ihn sehr verängstigt, gibt er als Grund für die psychischen Probleme an. Er nimmt aktuell auch ein Medikament gegen Schizophrenie. Der Zeuge erklärt schließlich nach Rücksprache mit einem ihm zur Seite gestellten Rechtsanwalt, doch von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen, um sich nicht selbst zu belasten.

Ein zweiter Zeuge berichtet davon, dass der neue Beschuldigte regelmäßig Crystal konsumiere. Die angeblichen Probleme wegen der Bekehrung zum Islam bilde er sich nur ein. Aber der Mann bestätigt, dass der Angeklagte 180 Euro Außenstände beim neuen Beschuldigten gehabt habe – und keinen deutlich höheren Betrag. Auf Nachfrage kommt jedoch heraus, dass die beiden Zeugen im Vorfeld über die Summe gesprochen hatten.

Passen ungeklärte Genspuren auf neuen Beschuldigten?

Das Tötungsverbrechen in Jena-Winzerla hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen am 10. Januar 2019 ereignet. Am 11. Januar erstattete die Familie eine Vermisstenanzeige, kurz darauf fand ein Polizist den leblosen Körper der alten Frau in einem Koffer, der in ihrem Kellerschrank stand. Schnell war der Nachbar der Frau ins Visier der Ermittler geraten und tags darauf in Erfurt festgenommen worden. Der Angeklagte bestreitet den Mord. Am Koffer, in dem die Rentnerin steckte, fanden sich auch Gen-Spuren von bislang nicht identifizierten Personen – möglicherweise bringt ein Abgleich mit dem neuen Beschuldigten weitere Erkenntnisse.

Der Verteidiger Ulf Weinhold stellt zum Abschluss des Prozess­tages noch einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens. Bei der Befragung durch das Gericht hatte der Angeklagte beiläufig erwähnt, dass sein Alter falsch angegeben sei. Er sei noch keine 24 Jahre, sondern werde erst demnächst 22.

Stimmt das, fällt er für den Tatzeitraum noch unter das Jugendstrafrecht – das Verfahren müsste bei einer anderen Kammer des Landgerichtes neu beginnen. Bislang seien noch keine syrischen Dokumente geprüft worden, sagt Weinhold. Hilfsweise beantragt er die Einholung eines Sachverständigen­gutachtens zur Ermittlung des korrekten Alters.

Die Strafkammer wird bis zum nächsten Prozesstag am Montag über den Antrag befinden.