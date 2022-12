Mülltonnen im Saale-Holzland blieben ungeleert

Saale-Holzland. Veolia konnte am Freitag wegen des Wintereinbruchs die meisten Abfälle im Saale-Holzland nicht entsorgen

Der Wintereinbruch machte den Entsorgern einen Strich durch den Terminplan. Veolia musste am Freitag fast alle Entsorgungstouren für Restmüll, Papier und Leichtverpackungen im gesamten Saale-Holzland-Kreis aufgeben. Die Touren werden nicht nachgefahren, um Verschiebungen zum bestehenden Tourenplan des Abfallkalenders zu vermeiden. Veolia bittet die Bürger, ihre Tonnen zum nächsten Entsorgungstermin wieder bereitzustellen und nicht an Straßen und Gehwegen zu lassen. Neben den Tonnen abgelegte Abfälle werden „in haushaltsüblichen Mengen“ bei der nächsten Tour kostenfrei entsorgt. Betroffene Großwohnanlagen werden am Montag, 5. Dezember, angefahren.