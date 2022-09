Musikalischer Sonntagnachmittag in Tautenburg

Tautenburg. Einladung in Greiners Garten: Im Rahmen des „Musikalischen Sonntagnachmittags“ spielt das Mitteldeutsche Salon Orchester am 4. September in Tautenburg

Lustig-klassische Musik von Komponisten wie Johann Strauß und Georg Friedrich Händel können die Menschen in Tautenburg sich am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr anhören – gespielt vom Mitteldeutschen Salon Orchester unter der Leitung von Matthias Erben in der Tautenburger Lindenstraße. Familie Greiner lädt alle Tautenburger und Freunde in ihren Garten ein.

Seit 18 Jahren schon organisiert Uwe Greiner einmal jährlich den „Musikalischen Sonntagnachmittag“. „Begonnen habe ich das gemeinsam mit dem Geraer Sänger Hugo Wiek“, sagt Greiner. Die Gagen der Musiker bezahlt Greiner selbst: „Ich mache das gerne, wenn es von den Tautenburgern als bereichernd empfunden wird.“

Das Konzert dauert ungefähr 75 Minuten und fand zuletzt 2019 statt. Als besondere Gästin sei die Sopransängerin Julia Preußler zu hören. Es gehe neben der Musik auch darum, mit Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch zu kommen. In der Vergangenheit lag die Besucherzahl zwischen 40 und 70 Menschen.

Das ganze Dorf packe mit an: Holzbänke werden besorgt und Kuchen gebacken. „Jeder bringt was mit“, sagt Uwe Greiner.