Musikschule Jena will Lust aufs Musikmachen wecken

Gefragt ist die Jenaer Musik-und Kunstschule (MKS) bei vielen Kindern und ihren Eltern. Davon künden volle Kurse für Klavier und andere Musikinstrumente, Gesang, Tanz und darstellende Kunst. Aber es gibt auch viele Kinder, die wohl nie den Weg in die MKS finden würden, weil sie keine Lust auf Musik haben oder Musik im Elternhaus keine Rolle spielt oder auch zu teuer erscheint. Solche Schüler aber können durch das Projekt Schulkooperationen erreicht werden, wobei Kinder kostenlos Musikinstrumente erlernen sowie Band- und Gesangsunterricht erhalten können. Dabei arbeitet die MKS mit Grundschulen sowie den Gemeinschaftsschulen „Galileo“, „Wenigenjena“ und „Kulturanum“ zusammen.

Beim Bandunterricht lernt Johannes aus der Kulturanumschule Saxophon. Lehrer Vincent Hammel gibt dabei die nötigen Tipps.. Foto: Michael Groß

Während zum Beispiel die Grundschulen an der MKS am Instrumentenkarussell mit spielerischen Einblicken in Instrumentengruppen teilnehmen können, wendet sich der Bandunterricht vor allem an die etwas Größeren. Eine extra Gruppe für Schlagwerke besteht ebenso wie eine Hip-Hop-Gruppe.

Instrumente wurden dank der Unterstützung des Projektes durch die Thüringer Staatskanzlei beschafft, so dass den teilnehmenden Kindern Leihinstrumente zur Verfügung stehen. Für die Band von „Kulturanum“ sind sie in der MKS stationiert, während „Wenigenjena“ und „Galileo“ eigene Räume dafür eingerichtet haben. Für einige Kulturanumschüler besteht außerdem noch die Möglichkeit, in einer Gesangsgruppe mitzumachen, in der es nicht nur um Singen geht, sondern auch um das richtige Bewegen dazu.

Im kommenden Schuljahr soll auch noch eine extra Bläsergruppe am Ernst-Abbe-Gymnasium aufgebaut werden. Das aber werde dann leider nicht kostenfrei für die Schüler sein, wie Schulleiterin Yvonne Krüger sagt.

Natürlich soll der Spaß für die Schüler im Vordergrund stehen, so Musiklehrer Klaus Wegener. Aber sie sollen auch etwas fürs Leben lernen, Zugang zu musischer Bildung erhalten und Lust auf mehr gewinnen. Interesse an Musik und Musikmachen soll geweckt werden. Und eines sei besonders wichtig: die sozialen Erfahrungen, die Kinder und Jugendlichen dabei sammeln, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, ein Musikstück im Team zu meistern. „Wir freuen uns außerdem sehr, wenn man diesen oder jenen aus einer Schulkooperation dann vielleicht später auch im Einzelunterricht wiedersieht“, so die Schulleiterin.

Am Dienstag, 4. Februar, 15 Uhr, werden die Teilnehmer der Schulkooperationen nun ein eigenes Konzert im Lobedaer Stadtteilzentrum „Lisa“ bestreiten. Dabei können sie ihren Lehrern und Eltern zeigen, was sie gelernt haben. Zu hören sein werden unter anderem auch solche Evergreens wie „Let it Be“ und „Rock Around the Clock“, machen die Lehrer Klaus Wegener und Frank Rebner schon mal Appetit auf das Konzert.