Nach der Randale in Jena: 10.000 Euro als Belohnung ausgelobt

Jena. Stadt Jena und Sparkasse als Vertreterin der Betroffenen engagieren sich gemeinsam. Koppe: Täter organisiert und kriminell.

Nach der Randale in der Innenstadt am 13. März ist die Belohnung deutlich aufgestockt worden: Insgesamt stehen jetzt 10.000 Euro zur Verfügung.

Nach den vermummten Personen, die in der Jenaer Innenstadt randalierend umherzogen und schweren Landfriedensbruch begingen, wird weiterhin intensiv gefahndet. Die Polizei hatte inzwischen eine Sonderkommission gebildet. Betroffen waren diverse Läden und Bankhäuser in der Löbderstraße und am Markt.

Die Belohnung, die für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgelobt wurde, wird nach Angaben das Rathauses nun aufgestockt. Die Stadt Jena hatte bereits 3000 Euro ausgelobt und erhöht diese Summe auf 5000 Euro. Jetzt stockt die Sparkasse den Topf um weitere 5000 Euro auf. Vorstandsvorsitzender Michael Rabich möchte damit als Vertreter der Geschädigten ein klares Signal zur Unterstützung der Fahndungsarbeit setzen. Damit stehen insgesamt 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise zur Verfügung.

„Die letzte Sitzung des Stadtrates und die Reaktionen aus der Stadtgesellschaft haben gezeigt, dass jene Gewalttaten auf eine breite Ablehnung stoßen. Wir werden als Stadt keinen Aufwand scheuen, um die Polizeiarbeit zu unterstützen und den Tätern auf die Spur zu kommen. Auch potenzielle Nachahmer seien gewarnt: In Jena gibt es kein Verständnis für sinnlose Zerstörungswut“, sagt der zuständige Dezernent Benjamin Koppe (CDU). Nach seinen Angaben verdichten sich die Erkenntnisse, dass die Anschläge vom 13. März einer organisiert kriminellen Gruppe zuzuschreiben sind. Dagegen spreche vieles dafür, dass die Täter vom zurückliegenden Wochenende eher Nachahmer waren.

In den Abendstunden des 13. März kam es gegen 20.30 Uhr in der Jenaer Innenstadt zu schweren Ausschreitungen mit teils erheblichen Sachbeschädigungen. Insbesondere in der Löbderstraße wurden Schaufenster zerstört, Böller gezündet und Fassaden mit schwarzer Farbe besprüht. Bisher ist bekannt, dass eine Gruppe von etwa 20 Personen, überwiegend schwarz gekleidet, für die Taten in Betracht kommt. Schon im November 2020 zogen Randalierer durch die Innenstadt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena, Carl-Pulfrich-Straße 5a, telefonisch unter 03641-811440 oder 03641-812464. Die Telefone sind rund um die Uhr besetzt.