Jena. Eine 55 Jahre alte Frau hat den schweren Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der A4 nicht überlebt.

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A4 am vergangenen Montag ist eine 55-Jährige am Samstagabend an den Folgen der Karambolage verstorben, die wie Autobahnpolizei mitgeteilt hat. Ärzte hatten um das Leben der Frau gekämpft, die bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden war. Nun laufen Ermittlungen – das ist der Stand der Dinge: