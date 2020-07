Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Unfallflucht mit fast 2 Promille angetroffen - Dieseldiebe und Einbrecher

Gegen Postauto gefahren und eindeutige Spuren hinterlassen

Eine 38-jährige PKW-Fahrerin ist am Donnerstag kurz vor 10 Uhr in der Gartenstraße auf ein Postfahrzeug aufgefahren. Anschließend verließ sie den Unfallort ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die aus Weimar stammende Frau erhielt am Abend Besuch durch Polizeibeamte. Die Unfallspuren an ihrem Auto waren klar zu erkennen - selbst gelbe Lackspuren des Postautos fanden sich. Gegen die Frau wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt.

Nach Unfallflucht mit fast 2 Promille angetroffen

Eine weitere Unfallflucht gab es kurz vor 17 Uhr in der Jenaer Weigel-Straße. Die Fahrerin eines VW hatte an der Ampel angehalten. Der nachfolgende Fiat-Fahrer eines Fiat fuhr dann auf. Nach kurzer Unterhaltung mit der jungen Frau stieg der Unfallverursacher wieder in seinen PKW und verließ die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu übergeben. Die junge Frau verständigte die Polizei. Nach Recherchen konnte der Unfallverursacher am Abend an seiner Wohnanschrift in Kahla angetroffen werden. Der Mann bestritt zunächst eine Beteiligung. Allerdings konnten Unfallschäden an seinem Auto festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,98 Promille. Er musste sich einer doppelten Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

Einbrecher scheitert

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag versucht, in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Jenaer Stifterstraße einzubrechen. Der 21-jährige Bewohner fand Hebelspuren an seiner Balkontür vor. Ins Innere gelangt ist der Täter jedoch nicht.

Stark betrunken gestürzt

In der Nacht zum Freitag um 0.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Stauffenbergstraße ein Fahrradfahrer auf, der in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen 1,83 Promille. Außerdem wies der Mann Verletzungen auf, die er sich offenbar bei einem Sturz zugezogen hatte. Gegen ihn läuft jetzt Anzeige. Außerdem musste er sich im Klinikum einer Blutentnahme unterziehen.

Dieseldiebe

Ein Dieseldiebstahl wurde am Donnerstag gegen 13.00 Uhr von einem Lager des Gutes Thiemendorf gemeldet. Unbekannte Täter zerschnitten den Maschendrahtzaun des Güllelagers und entwendeten aus dem Tank des Notstromaggregats circa 150 Liter Diesel. Möglicherweise benutzen sie ein Quad, um auf das Gelände vorzudringen.

Einbrecher in Ergotherapie

Ein Einbruch in eine Ergotherapie in Dorndorf-Steudnitz wurde am Donnerstag gegen Mittag festgestellt. Unbekannte Täter brachen die Eingangstür zur Ergotherapie auf und betraten die Praxis. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen. Die Täter durchsuchten Schränke und Behältnisse. Gestohlen wurden u.a. ein I-Pad, ein Arztkoffer, ein Arbeitskoffer sowie verschiedenes Werkzeug. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.