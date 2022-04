Nach Versorgungsausfällen in Jena: Alle Haushalte wieder mit Trinkwasser versorgt

Am Mittwochmorgen gab es unter anderem einen Schaden an der Rohrleitung im Hufelandweg. In einigen Haushalten sank der Wasserdruck ab.

Jena. In einigen Bereichen der Stadt müssen größere Abschnitte der vorhandenen Leitungen ausgetauscht werden.

Nach den Leitungsschäden infolge der Inbetriebnahme des Hochbehälters Rautal sind alle betroffenen Jenaer Haushalte wieder mit Trinkwasser versorgt. Darüber informieren die Stadtwerke in einer Pressemitteilung. „Lediglich zwei Gewerbeeinheiten im Burgauer Weg werden derzeit noch per Wasserwagen versorgt“, heißt es. Hier arbeiteten die Stadtwerke Jena Netze mit Hochdruck an einer Wiederversorgung. Die Universaale-Schule werde weiterhin durch eine provisorische Wasserleitung versorgt.

Seit Mittwochmittag seien keine weiteren Defekte im Zusammenhang mit der Netzumstellung mehr festgestellt worden, heißt es in der Mitteilung.

Zur Behebung von Leitungsschäden sind aktuell noch Tiefbauarbeiten im Löbdergraben/Ecke Fischergasse, in der Weigelstraße sowie in der Naumburger Straße/Zwätzen Schleife im Gange. In diesen Bereichen müssen größere Abschnitte der vorhandenen Leitungen ausgetauscht werden. Nach Angaben des Zweckverbandes sollen diese Arbeiten in zwei Wochen abgeschlossen werden.