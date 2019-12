Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachbarn löschen Brand in Lobeda-Altstadt

Jena. In nachbarschaftlicher Hilfe haben Nachbarn am Donnerstagnachmittag einen größeren Brandschaden verhindert. Gegen 16 Uhr war auf einem Grundstück in der Olga-Benario-Straße in Lobeda-Altstadt Material unter einem Carport in Brand geraten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die Flammen mit Handfeuerlöschern weitestgehend erstickt werden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Die Polizei war ebenfalls im Einsatz. Die Olga-Benario-Straße liegt nahe der Lobdeburg, in deren Umfeld es in diesem Jahr mindestens achtmal gebrannt hat.