Nachbarschaft mit Herz im Jenaer Kernbergviertel

Manchmal fügt es sich: Dem Gewerbemieter fehlen die Einnahmen. Und der Vermieter weiß um die Not und verzichtet auf einen Teil der Miete. Es rührt Mandy Störtzer immer noch zu Tränen, aber die Gemütslage der Gastronomin gleicht in den vergangenen Wochen auch einer Achterbahnfahrt. Ein Ende ist noch nicht absehbar.

War das mutig? Stötzer wiegelt ab. Die Alternative wäre die Arbeitslosigkeit gewesen. Also startet sie am 31. Oktober mit dem "Schlemmer-Kaefer" im Kernbergviertel und muss am 2. November doch wieder schließen (wir berichteten). Seit dem neuerlichen Lockdown hetzen sie und ihr Freund durch den Tag: Organisieren einen Abholservice, basteln an der Speisekarte, bespielen die sozialen Medien, kaufen ein, putzen, telefonieren... und haben immer ein freundliches Wort übrig für Kunden, die größtenteils aus dem Kernbergviertel kommen. Neue Nachbarn quasi. "Und tolle Nachbarn", sagt sie. Wie bestellt wirkt da eine Frau, die am Samstag vor der Gaststätte steht und einfach nur zehn Euro gibt. Ein verspätetes Trinkgeld. "Weil sie immer so nett sind."

Beruf von der Pike auf gelernt

Mandy Störtzer (50) ist gelernte Köchin und hat den Beruf von der Pike auf gelernt. Sie weiß, dass Burger immer funktionieren und es am Wochenende ein Sonntagsessen geben muss: Entenbrust mit Klößen und Rotkraut. Sie weiß aber auch, dass ein Gericht wie Schweinelende im Speckmantel an Steinpilz-Gnocchi nicht geeignet ist für den Außer-Haus-Verkauf.

Anfang Januar schaut sie auf den Kontoauszug. Und ist verwundert, dass mehr Geld als erwartet vorhanden ist. Ein Fehler? Mitnichten. Die Heimstätten-Genossenschaft halbiert die Miete, ohne das Störtzer darum bitten muss. Und solange sich die Situation nicht ändert, soll es dabei bleiben. Die Wirtin ist gerührt. Das Telefon klingelt. Ihr Freund nimmt die nächste Bestellung an. "Ich glaube, wir sind hier angekommen." Vor wenigen Wochen reißt eine Windböe eine Laterne vom Tisch im Außenbereich. Und am nächsten Tag stand ein Ehepaar vor der Tür und schenkt ihr einfach eine neue Laterne. Nachbarschaft. Mit Herz.