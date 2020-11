Die 1934 in Meißen geborene Musikwissenschaftlerin und Lyrikerin Ingeborg Stein lebte von 1978 bis 2002 in Jena, danach verbrachte sie ihren Ruhestand im weimarischen Tiefurt, wo sie auf vielfältige Weise kulturfördernd wirksam war und den Kontakt nach Jena nie abreißen ließ. In Tiefurt ist sie am 28. Oktober 2020 verstorben.

1978 kam Inge Stein an die Universität Jena, obwohl es dort kein musikwissenschaftliches Studium gab. Doch setzte man damals auf interdisziplinäre Forschung. Und so war es für Inge Stein ein Glücksfall, dass sich die Kulturgewaltigen des Bezirkes Gera hilfesuchend an die Universität wandten, um Unterstützung bei der Einrichtung eines Heinrich-Schütz-Museums in dessen Geburtsstadt Bad Köstritz zu finden. Denn die DDR wollte zum 400. Geburtstag des Kirchenkomponisten ihr erweitertes Erbeverständnis unter Beweis stellen und im Westen als Bewahrer und Förderer auch christlicher Kultur wahrgenommen werden.

Da es dafür kaum Vorarbeiten gab und der „Goldene Kranich“, Schütz’ Geburtshaus, in einem denkbar schlechten Zustand war, schien die Lage ziemlich aussichtslos zu sein. Ingeborg Stein fand nun ihre Lebensaufgabe. Und man gewährte der parteilosen Wissenschaftlerin viele Freiräume, die es sonst nicht gab. Über dieses spannungsreiche Zusammenarbeiten der Christin mit den bezirklichen Kulturbehörden in der Spätzeit der DDR hat sie 2015 ein Buch im Quartus-Verlag geschrieben: „Heinrich Schütz im Wendelicht“, das auch ins Japanische übersetzt wurde. Darin gelang ihr eine facettenreiche Zeichnung des Innenlebens der DDR, das surreale Züge annimmt, als sie eine Woche vor der Eröffnung den Chefideologen Kurt Hager durch das noch leere Haus geleitet und ihm die nicht existente Ausstellung präsentieren muss. Resümee der Autorin: „In meinen späten Jahren noch ein Krimi.“

Dass Ingeborg Stein auch eine einfühlsame Lyrikerin war, wussten damals nur wenige. Nach der Wende veröffentlichte sie zwei erfolgreiche Gedichtbände („Leben sammeln“, 1992) und ein stimmungsvolles, sehr persönliches Hiddensee-Buch („Hiddensee oder der Traum vom Eigentlichen“, 2001), das bei quartus im nächsten Jahr neu erscheinen soll. In dem Gedicht „Aufgehoben“ (1992) gibt sie viel von sich preis: „Nichts soll an mich erinnern/ in toten Dingen –/ Wenn ich Abschied genommen habe/ von dieser Erde/ will ich frei sein./ Geborgen im Lächeln derer,/ die mich liebten...“ Von ihrem Bändchen „Der große Atem“ mit lyrischer Prosa und einem beiliegenden Holzschnitt von Angelika C. Brzóska sind noch wenige Exemplare im Quartus-Verlag erhältlich.