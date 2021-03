Nächste Bauphase bei Altenberga

Die Winterpause an der Großbaustelle in Altenberga wird am Montag, 15. März, beendet. Im zweiten Bauabschnitt muss die Kreisstraße nach Greuda aufgerissen werden, um neue Trinkwasserleitungen zu verlegen. Deswegen ist bis voraussichtlich 30. Juli mit einer Vollsperrung zu rechnen, teilt das Landratsamt mit. Die Umleitung wird über Kahla ausgeschildert.

Die Bushaltestellen in Altenberga und Greuda sollen mit baustellenbedingten Fahrplanänderungen der Linien 480, 494 und 495 angefahren werden. Weitere Informationen sind an den Aushängen der Haltestellen zu lesen.

Jenawasser, die Gemeinde Altenberga und der Saale-Holzland-Kreis stemmen das Projekt gemeinsam. Während im ersten Bauabschnitt in der Ortslage Altenberga neue Rohre und Leitungen verlegt und die Straße ausgebaut wurden, wird nun nach Greuda eine neue Wasserleitung verlegt. Nach Auskunft von Jenawasser verbessert sich mit dem Anschluss an das Fernwassernetz die Trinkwasserqualität.

Auf einer Anhöhe ist zudem ein Hochbehälter geplant, der sanierungsbedürftige Behälter ersetzen soll. Die Kreisstraße zwischen Altenberga und Greuda kann im Zuge der Arbeiten auf 5,50 Meter verbreitert werden, heißt es aus dem Landratsamt.