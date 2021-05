Napoleon: Eine starke Persönlichkeit und ein großer Reformer

Neuengönna. Er hat viele Schlachten geschlagen und Reformen auf den Weg gebracht, die bis heute fort reichen. Grund genug, Napoleon zu gedenken.

Am 5. Mai 1821, um 17.49 Uhr, erlosch auf der Insel St. Helena im Südatlantik das Lebenslicht Napoleon Bonapartes. Zu jener Stunde stehengeblieben scheint auch die alte Taschenuhr, die einem Zeitgenossen des französischen Kaisers gehört hat, und die nun in einer Vitrine in der Sonderschau zum 200. Todestag Napoleons in Neuengönnas Heimatstube liegt.

Daneben ein Abguss seiner Totenmaske und die Memoiren, die der Feldherr und Staatsmann Napoleon Bonaparte in der Verbannung auf St. Helena geschrieben hat. In ihnen schaut der 1769 auf Korsika Geborene, der nach Ausbildung auf einer Kadettenschule schnell Karriere im Militär und als Feldherr machte, sich mit einem Staatsstreich die politische Macht in Frankreich sicherte und 1804 selbst zum Kaiser der Franzosen krönte, auf sein Leben zurück.

Das tut auch Robert Heyne, der im Raum Jena bestens bekannt ist als Gründervater der Arbeitsgemeinschaft Jena 1806 und passionierter Hobbyhistoriker. Zum 200. Todestag von Napoleon Bonaparte hat Heyne seine Heimatstube in Neuengönna komplett ausgeräumt, um Platz für eine Sonderschau über den großen Franzosen zu bekommen. „Napoleon ist keine unumstrittene Persönlichkeit, in seinen Schlachten haben Millionen Menschen ihr Leben verloren und noch mehr Menschen in vielen Ländern viel Leid erfahren“, sagt er. Doch sein politisches Wirken habe in ganz Europa und darüber hinaus Bewegungen angestoßen und Veränderungen herbeigeführt.

Reicher Fundus an Objekten

„In meiner Ausstellung zeichne ich das Leben Napoleons vom Anfang bis zum Ende nach und stelle Napoleon als Reformer vor, denn als solcher ist er vielen Menschen nicht so bekannt“, ergänzt Heyne. Er nennt den „Code civil“ als Beispiel, jenes Gesetzbuch, das 1804 in Frankreich einführt wurde und mit dem praktisch die Forderungen der Französischen Revolution nach Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, Freiheit für alle und der Schutz des privaten Eigentums, festgeschrieben wurden. Es galt ab 1808 auch in dem von den Franzosen besetzten Sachsen. Eins der ersten in deutscher Sprache gedruckten Exemplare dieses Bürgerlichen Gesetzbuches, 1808 bei Georg Voß in Leipzig erschienen, besitzt Heyne und zeigt es in der Ausstellung. Die positiven Veränderungen für Handel und Gewerbe durch die Beendigung der Kleinstaaterei und den Wegfall von Zollgrenzen werden veranschaulicht durch eine Präsentation von Gewichten und historischen Exemplaren diverser „Ellen“, mit denen im 18. Jahrhundert ein Ding praktisch mit vielerlei Maß gemessen wurde.

Der fast 70-jährige Heyne kann für seine Schau auf einen reichen Fundus an Objekten zurückgreifen, von historischen Stichen berühmter Schlachten oder Schauplätze über Porträts von Napoleon, seiner Familie und seiner Generäle, bis zu Waffen und Alltagsgegenständen aus der Lebenszeit des französischen Kaisers. Manches davon hat Heyne vor der Haustür, auf den Schlachtfeldern zwischen Jena und Auerstedt gefunden. Anderes, wie die Bronzebüste Napoleons des italienischen Bildhauers Antonio Canova, hat der leidenschaftliche Sammler bei anderen Sammlern entdeckt und von ihnen erworben. „Der Großteil der etwa 130 Exponate – ich habe bewusst auf große Texte verzichtet und lieber auf Anschauungsobjekte gesetzt – stammt aus meiner Sammlung, aber einige habe ich auch als Leihgaben von Freunden erhalten“, sagt Heyne.

Bis Ende Oktober soll die Ausstellung in Neuengönna gezeigt werden. Heyne hofft auf baldige Erleichterungen für Museen, wenn sich die Corona-Situation entspannt. Dann könne er auch wieder Gruppen in seinem Domizil begrüßen. Vorerst sei nur ein ganz privates Treffen einzelner Interessenten mit Napoleon unter Corona-Hygienemaßnahmen möglich, für das unbedingt eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 036427/71 512 erforderlich sei.