Neubau der Bahnsteige 1 bis 3 beginnt in Jena-Göschwitz

Auf der Westseite des Bahnhofs Jena-Göschwitz beginnt am Montag der Neubau der Bahnsteige 1 bis 3. Damit verschwinden die letzten noch aus der Reichsbahnzeit stammenden Bahnsteige in Jena.

Die Bahnsteige erhalten eine Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern und neuen Belag. Die neue Höhe ermöglicht den stufenfreien Einstieg in alle derzeit haltenden Züge. Außerdem kündigte die Bahn in einer Pressemitteilung Wetterschutz, Fahrplan- und Aushangvitrinen, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter sowie eine moderne LED-Bahnsteigbeleuchtung an. Die Bahnsteige 4 bis 6 wurden bereits modernisiert.

Was bedeutet das für die Jenaer Reisenden?

Die Deutsche Bahn lässt die Bahnsteige in Abschnitten errichten. Jeweils ein Bahnsteig wird gesperrt und die Züge halten dann an einem der anderen Bahnsteige. Die Arbeiten beginnen am gesperrten Bahnsteig 2 mit dem teilweisen Rückbau und dem Aufbau einer Übergangslösung. Die Züge in Richtung Norden fahren deshalb ab Montag am Bahnsteig 3 ab.

Ab 21. April schließen sich in gleicher Weise die Bauarbeiten am Bahnsteig 1 an, der ab 1. Juni wieder nutzbar ist. Weitere sechs Wochen sind nötig, um die Ausstattung des Bahnsteigs 1/2 zu komplettieren. Gleichzeitig muss der Treppenaufgang vom Personentunnel an die neue Bahnsteighöhe angepasst werden. Über den gesamten Zeitraum kann der Aufzug zu Bahnsteig 1/2 nicht genutzt werden.

Vom 19. Juli bis 11. Oktober wird Bahnsteig 3 ebenso gesperrt und erneuert. Bis Mitte Dezember entsteht nördlich des Bahnhofsgebäudes zwischen den Bahnsteigen 3 und 4 ein neuer Fußweg.

4,4 Millionen Euro für die Bahnsteigmodernisierung

Deutsche Bahn, Bund und Freistaat Thüringen investieren 4,4 Millionen Euro. Die Gelder dienen ausschließlich dem Bahnsteigbau. Das Bahnhofsgebäude mit seinen Funktionen für Reisende und Zugpersonal wird seit dem Jahre 2015 durch eine private Initiative gesichert und betrieben.