Jena. Am Dienstag gilt in Jena eine neue Allgemeinverfügung. Danach werden Kinder unter drei Jahren bei Kontaktbeschränkungen nicht mitgezählt, bei Eheschließungen und Begräbnissen dürfen bis zu 25 Personen teilnehmen.

Neue Corona-Regeln treten in Jena in Kraft - Kinder unter drei Jahren werden nicht gezählt

Die Stadt setzt am Dienstag eine neue Allgemeinverfügung für die Corona-Regeln in Kraft. Diese wird durch die neue Rechtsverordnung des Landes notwendig. Änderungen zur bisherigen Praxis ergeben sich kaum. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog