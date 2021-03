Neue Farbe und neue Balkone für Smartes Quartier Jena-Lobeda

Jena. Jenawohnen: Die künftige Fassadengestaltung greift die bestehenden Rot- und Beige-Töne der Häuser auf, interpretiert sie jedoch neu.

Hinter den von Baugerüsten und Planen verborgenen Gebäuden des „Smarten Quartiers Jena-Lobeda“ in der Ziegesarstraße 9 und 11 tut sich was: Demontierte Brüstungen zur Erlanger Allee hin zeugen inzwischen davon, dass in den kommenden Wochen moderne Balkone für die zukünftigen Mieter entstehen. Darüber hinaus setzt Jenawohnen als Vermieter auf eine neue farbliche Gestaltung des gesamten Häuser-Komplexes. Bis zum Sommer sollen die Arbeiten am ersten Gebäudeteil abgeschlossen sein.

Die künftige Fassadengestaltung greift nach Angaben von Jenawohnen die bestehenden Rot- und Beige-Töne der Häuser auf, interpretiert sie jedoch neu. „Dezente Längs-Streifen an den Eingangs- und Balkonfassaden verleihen den Gebäuden eine neue Struktur. Perspektivisch sollen alle drei Wohngebäude des Bautyps WBS-70-Plattenbau in der Ziegesarstraße 9 bis 19 den neuen ,Anstrich’ erhalten, der über ein Sprühverfahren aufgebracht wird. Die neu gestaltete Außenfläche aller drei Gebäudeteile entspricht dabei etwa 13.000 Quadratmetern und so einer Fläche von fast zwei Fußballfeldern.

Mehr Platz auf den Balkonen

Die Fassade in Richtung Erlanger Allee: Die derzeitigen Brüstungen aus DDR-Zeiten werden durch eine moderne Metallkonstruktion ersetzt. Foto: grafiker.org

Die bisherigen Balkon-Brüstungen aus DDR-Zeiten in Richtung Erlanger Allee und Uniklinikum würden für alle neu entstehenden Wohneinheiten im smarten Quartier durch eine moderne Metallkonstruktion ersetzt. Zusammen mit lichtdurchlässigen Brüstungs-Elementen sorge dies für mehr Platz auf den Balkonen. Darüber hinaus setzten die Gebäude so einen neuen gestalterischen Akzent in Richtung des Stadtteils.

Während die Arbeiten an der Außenhülle des Gebäudes noch laufen, ziehen im Inneren Schritt für Schritt die ersten neuen Mieter ins smarte Wohnquartier ein. Alle vollsanierten und mit Smart-Home-Komponenten ausgestatten Wohnungen des ersten Bauabschnitts würden dabei ausschließlich für Menschen mit Wohnberechtigungsschein angeboten. Über die Hälfte der 108 Wohnungen hätten bereits einen Mieter gefunden.

Fertigstellung des Gesamtvorhabens im Jahr 2023

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts gehen die Sanierungsarbeiten nahtlos in den Gebäuden der Ziegesarstraße 13 und 15 weiter. Im zweiten Bauabschnitt entstünden bis voraussichtlich Frühjahr 2022 weitere 35 mietpreisgebundene Wohnungen sowie Wohnungen für den freien Wohnungsmarkt. Geplant seien darüber hinaus ein Telemedizinraum für Online-Sprechstunden und neun vollmöblierte Appartements zur zeitweisen Nutzung. Im Jahr 2023 soll der dritte und letzte Bauabschnitt in den Häusern Ziegesarstraße 17 und 19 abgeschlossen sein. Insgesamt entstehen bis dahin im Smarten Quartier Jena-Lobeda etwa 270 Wohnungen unterschiedlicher Größe, der Anteil der mietpreisgebunden Wohnungen macht etwa die Hälfte davon aus.

Mehr Informationen: www.smartes-quartier.de