Neue Kleingärten für Jena in Lobeda-Ost: Verkehrsführung bleibt Kritikpunkt

Jena. Halbzeit bei der öffentlichen Beteiligung. Auslegung im Jenaer Rathaus läuft noch bis Anfang November.

Die erste Halbzeit ist um bei der Planauslegung für eine neue Kleingartenanlage in Lobeda-Ost. 100 Gärten nördlich der Novalisstraße sollen Ersatz schaffen, falls irgendwo anders in der Stadt Gärten verschwinden. Bebauungsplan „B-Lo 12“ löste im Vorfeld der Auslegung Lob und Kritik aus. Es geht auch um Artenschutz, weil in dem Gebiet Feldlerche und Zauneidechse nachgewiesen wurden.

„Die eingegangenen Meldungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung befassen sich meistens mit der Verkehrsführung“, berichtete Rathaussprecher Kristian Philler. Mitte Oktober soll es eine weitere Informations-Veranstaltung geben. Genaueres dazu werde im Laufe der Woche veröffentlicht.

2014 gab der Stadtrat den Startschuss für das Kleingartenprojekt. Der Vorentwurf wurde bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. „Das vorliegende Konzept verspricht eine sehr schöne Kleingartenanlage zu werden, welche auch von der Öffentlichkeit angenommen wird“, stellte der Regionalverband Jena/Saale-Holzlandkreis der Kleingärtner fest. Der Verband wird später Betreiber der Anlage sein.

Konfliktpotenzial birgt die Erschließung, die über heute ausschließlich durch Anwohner befahrene Wohngebietsstraßen erfolgt. Diese sind bei realer nur einspuriger Befahrbarkeit schon jetzt stark ausgelastet. Laut Aussagen der Anwohner herrscht in der Novalisstraße ein erhebliches Parkplatzdefizit. Das genaue Ausmaß wurde vom Fachdienst Stadtumbau und Infrastruktur untersucht, wie den Planungsunterlagen zu entnehmen ist. Dabei wurde eine „angespannte Stellplatzsituation“ ermittelt.

Nach Lösungen wurde gesucht. Eine könnte heißen, den privaten Parkplatz am östlichen Ende der Novalisstraße, er gehört der Eigentümergemeinschaft, nach Norden zu erweitern. Auch die für die Gartenanlage vorgesehene Stellplatzfläche wurde auf knapp 50 vergrößert, um das Ausweichen auf öffentliche Stellplätze zu minimieren. Ob dies ausreicht, bleibt umstritten. Da es sich vorwiegend um „umgesiedelte“ Kleingärten handeln soll, würden potenzielle Nutzer nicht aus der unmittelbaren Umgebung kommen. In Drackendorf bestanden zuletzt zudem Sorgen, dass ein Teil der Kleingärtner über einen Feldweg aus Richtung Drackendorf anreist, weil der Weg zwischen dem Parkplatz am Vereinsheim und dem nördlichen Teil der Sparte unter Umrundung des geschützten Biotops sehr lang ist.

Reichen auch 50 Gärten?

Die Wohneigentümergemeinschaft „Novalisstraße 17-35“ äußerte in der ersten Beteiligungsrunde über ihren Anwalt Kritik. Es sei nicht Aufgabe eines B-Planes, Versäumnisse der Politik bei Verhandlungen über Abrisse von Kleingartenanlagen an anderer Stelle zu kompensieren, hieß es. 40 bis 50 Gärten sein an dieser Stelle ausreichend, zumal dann das Biotop nicht vollständig umzingelt sei.

Die Verwaltung erwiderte, dass die Stadt gemäß Bundeskleingartengesetz geeignetes Ersatzland zur Verfügung zu stellen muss, sobald ein Dauerkleingarten gekündigt wird. Der Bebauungsplan sei eine Angebotsplanung, die sich etappenweise umsetzen lasse. Die Gartenanlage müsse nicht zwingend vollständig realisiert werden.

Die Planunterlagen sind noch bis 4. November im Verwaltungsgebäude, Am Anger 26, 2. Etage, nach vorheriger Terminvereinbarung einsehbar. Termine unter 03641 /49-5202 oder per E-Mail über fd-stadtplanung@jena.de.