Neue Stiftungsprofessur für E-Commerce an der Uni Jena

Jena. Jenaer Digitalunternehmen stiften E-Commerce-Professur an der Friedrich-Schiller-Universität. Entsprechende Studiengänge sollen bald starten.

Zehn Jenaer Digitalunternehmen werden die Stiftungsprofessur für E-Commerce an der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) finanzieren. Mit der symbolischen Unterzeichnung des Stiftungsvertrags am Mittwoch in den Räumen der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät fand die offizielle Übergabe an die Universität statt. Alle Beteiligten erhoffen sich dadurch eine Stärkung des Wissenschafts- und Digitalstandorts Jena.

„Wir brauchen mehr qualifizierte Hochschulabgänger als potenzielle Berufseinsteiger und sind bereit, dafür in Jena einen Beitrag zu leisten“, sagte Markus Klahn, Chef der Intershop Communications AG. E-Commerce heißt auf Deutsch elektronischer Handel und zeichnet sich dadurch aus, dass der Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen im Internet durch digitale Hilfsmittel automatisiert wird. Ein solches Hilfsmittel ist beispielsweise ein eigener Onlineshop.

Professur für fünf Jahre

Für die auf fünf Jahre angelegte Professur werden 625.000 Euro gestiftet von der Diva-e GmbH Jena, der Igniti GmbH, der Intershop Communications AG, der Room GmbH, der Salesforce GmbH, der Skatedeluxe GmbH, der TDSoftware GmbH, der Xceptance Software Technologie GmbH und der DotSource GmbH.

„Es gibt über 150 Unternehmen am Standort Jena. Viele davon habe ich angesprochen, ob sie sich an der Stiftungsprofessur beteiligen wollen“, sagte der Mitbegründer und Geschäftsführer von DotSource, Christian Otto Grötsch. Letztlich hätten sich die zehn Unternehmen bereit erklärt, die auch schon die Professur für E-Commerce an der Jenaer Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) mittragen.

Es habe in der Vergangenheit schon mehrere erfolglose Anläufe von verschiedener Seite dazu gegeben, sagte Grötsch: „Desto mehr freue ich mich, dass nun das E-Commerce-Gen an der FSU eingepflanzt werden konnte“.

Viele Möglichkeiten in Jena

Die an der FSU geplante Ausbildung werde in Jena die Möglichkeiten für junge Menschen ergänzen, Experten für Onlinehandel zu werden. Sie ergänze die Option am Berufsschulzentrum Karl-Volkmar-Stoy, eine berufliche Ausbildung für Kaufleute im E-Commerce zu machen oder ein praktisch-orientiertes Studium an der EAH aufzunehmen. „Die Angebote ergänzen sich“, sagte Grötsch. Er sehe keine Konkurrenz zwischen der Hochschule und der Universität um Studierende: „Wer an die EAH geht, entscheidet sich bewusst für die deutlich praxis-orientiertere Ausbildung“, sagte er.

„Das Ziel ist, erstmal einen E-Commerce Bachelorstudiengang an der Uni einzurichten und langfristig auch einen Master“, sagte Nils Boysen, der als Professor für Operations Management gemeinsam mit Christian Otto Grötsch die Kooperation vorangetrieben hat und maßgeblich daran beteiligt sei, dass es die Stiftungsprofessur an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften nun geben soll.

„Die Gestaltung des Lehrangebots obliegt natürlich der zukünftigen Professorin beziehungsweise dem Professor“, erklärte Boysen. Die Bewerbungsfrist auf die Professur sei schon verstrichen. Es gebe 22 Bewerbungen. Nächste Woche beginne die von der Fakultät eingesetzte Berufungskommission unter Leitung von Professor Boysen mit der Auswahl und den darauf aufbauenden Lehrproben.