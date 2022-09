‘ Neuer Firmensitz am Fuße des Jenzigs in Jena

Jena. Ein neues Jenaer Unternehmen, in dem Menschen mit und ohne Handicap zusammenarbeiten, fand ein Domizil im Grünen.

Aus jeder schmerzlichen Erfahrung kann etwas Neues und Gutes erwachsen: Im Jahr 2020 stand das Inklusionsunternehmen Kahla Logistik Service gGmbH vor dem Aus. Es war eine Tochter des Saale-Betreuungswerks der Lebenshilfe Jena. Die Insolvenz war Folge der wirtschaftlichen Schieflage des Hauptauftraggebers: Kahla Porzellan. Umso härter war das Ende des Unternehmens, da eine Inklusionsfirma sich für die gleichberechtigte Teilhabe im allgemeinen Arbeitsmarkt von Menschen Behinderungen einsetzt und es diese nun besonders traf. „Diese Erfahrung sitzt tief“, sagt Ingo Seidemann, Verwaltungsratsvorsitzender des Saale Betreuungswerkes. Es sei schmerzlich gewesen.

Doch bereits im April 2020 wurde die neue Inklusionsfirma SBW Service gGmbH gegründet, die schon lange in Planung war. „Uns war es wichtig, nicht den gleichen Fehler noch einmal zu machen und uns nicht von einem Auftraggeber abhängig zu machen“, sagt SBW-Geschäftsführerin Sabine Jahn. Die neue Inklusionsfirma übernimmt nun Hausmeisterdienste, Garten- und Landschaftspflege sowie Transporttätigkeiten – momentan noch größtenteils für das Saale Betreuungswerk selbst, doch künftig sollen es mehr Privat- und Firmenkunden werden, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen.

Gärtnerei Talstein bietet Platz für das neue Unternehmen

Einen Firmensitz gab es zunächst jedoch nicht für das neue Unternehmen – bis Kommunalservice-Chef Uwe Feige mit den Akteuren des SBW ins Gespräch kam.

„Wir haben eine langjährige gute Verbindung zum Kommunalservice“, sagt Kai Pfundheller, der amtierende Betriebsleiter des neuen Inklusionsunternehmens. So ergab sich die Möglichkeit, auf dem Grundstück der Gärtnerei Talstein eine Fläche zu pachten. Hier wurde ein Firmensitz in Form von mobilen Containern geschaffen, die notfalls auch unkompliziert rückgebaut werden können. Im Sommer dieses Jahres zog die SWB Service gGmbH in die neue Arbeitsstätte ein.

Möglich wurde das zum einen durch die Förderung von „Aktion Mensch“, die sich auf 182.000 Euro belief.

Außerdem habe man einen Zuschuss von 115.000 Euro beim Integrationsamt beantragt, der jedoch noch nicht bewilligt sei, und 100.000 Euro Eigenmittel eingebracht. Geräte, Fahrzeuge, Sanitärtrakt, Büroräume samt Ausstattung, all das musste finanziert werden. Noch sei die Investition nicht abgeschlossen, erklärt Kai Pfundheller.

13 Mitarbeiter – darunter sechs mit Handicap

13 Mitarbeiter, darunter sechs mit Handicap haben nun auf dem Gelände am Fuße des Jenzigs ihre Arbeitsbasis. Frank Heise ist einer von ihnen. Er habe eine psychische Erkrankung und zusätzlich Probleme mit der Wirbelsäule, sagt er. Seit der Gründung der Inklusionsfirma ist er bereits als Mitarbeiter dabei und arbeitet vor allem im Bereich Transport und Grünpflege. „Ich komme gern auf Arbeit, es ist abwechslungsreich und macht Spaß“, sagt er. Genau darum gehe es, sagt Seidemann. „Vielfältige Arbeitsangebote und Tätigkeitsfelder für Menschen mit Handicap sind uns als SBW Lebenshilfe ein besonderes Anliegen.“ Man wolle die Hürden für Menschen mit Behinderungen weiter senken und den Sprung in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen. Bezahlt werde nach Tarif, das betont Sabine Jahn.

Am Mittwochnachmittag feierten die Mitarbeiter der SWB Service gGmbH und Akteure der SBW Lebenshilfe die Gründung und den Einzug in das neu geschaffene Domizil nach. Dies sei während der Pandemie nicht möglich gewesen, sagt Sabine Jahn.

Wer Reparaturdienste, Renovierungsarbeiten, Heckenschnitte oder Kurierdienste in Anspruch nehmen möchte, der kann sich unter info@sbw-service.de an das neue Inklusionsunternehmen wenden.