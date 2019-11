Selbst uralte Apfelbäume tragen noch reichlich, wenn der Gärtner mit Kenntnis an den Baumschnitt geht.

Hermsdorf. Dem Wildwuchs geht es an den Kragen. Mit dem richtigen Schnitt für die Bäume gibt es nächstes Jahr reichlich Äpfel, Birnen und Pflaumen.

Neuer Kurs „Obstbaumschnitt“ in Hermsdorf

Wenn Apfel- und Kirschbäume die letzten Blätter abgeworfen haben, ist es Zeit, an den Baumschnitt zu gehen. Schließlich sollen die Bäume im kommenden Jahr wieder reichlich Früchte ansetzen. Das theoretische Wissen und praktische Kenntnisse dafür können Interessierte bei einem neuen Kurs „Obstbaumschnitt“ in der Kreisvolkshochschule Saale-Holzland erwerben.

Der Kurs beginnt am Montag, 18. November, 18.30 Uhr, in Hermsdorf. Der Kurs umfasst eine Theorie- und zwei Praxisveranstaltungen. Ausgehend von den natürlichen Wuchsgesetzen werden Schnittmaßnahmen zur Erziehung, Gestaltung und Erhaltung naturnaher Kronen bei Obstbäumen vermittelt und bei praktischen Arbeiten in einer Obstanlage geübt.

Auskünfte und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Saale-Holzland unter Tel.: 036691/ 60971 oder 60972.