Angesichts des gewachsenen Bedarfs an Flächen für Forschung und Lehre am Hochschulstandort Jena plant das Land, das Bachstraßen-Areal in der westlichen Innenstadt künftig für wissenschaftliche Zwecke zu nutzen und hier einen „Wissenschaftscampus“ zu entwickeln. A zeigt das künftige Pharmazeutische Institut