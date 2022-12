Neuer Schulleiter am Jenaer Carl-Zeiss-Gymnasium

Jena. Kai Rodeck kommt aus dieser Schule und ist überzeugt von der „Spezi“-Idee. Tag der offenen Tür am Samstag.

Am Jenaer Carl-Zeiss-Gymnasium gibt es einen neuen Schulleiter. Dabei passierte etwas, was bei Schulleiterbestellungen gar nicht so oft vorkommt. Mit Kai Rodeck übernahm ein Lehrer aus den eigenen Reihen das Amt. Als er sich vor einiger Zeit dem Kulturausschuss des Stadtrates vorstellte, sagte er: „Zwischen die Schule und mir, da passt kein Blatt Papier.“ Das heiß, er steht voll und ganz hinter der Kernidee, das Gymnasium auf naturwissenschaftliche Fächer zu spezialisieren. Da heiße natürlich nicht, dass sich Dinge nicht ändern können.

Es geht zum Beispiel darum, die Schule in der Region bekannter zu machen, damit Schüler mit Beginn der Oberstufe zumindest über einen Wechsel an die Erich-Kuithan-Straße nachdenken. Klar gebe keine Schule gern ihre besten Schüler ab. Andererseits sei diese Schule eines von drei Regionalzentren der Begabtenförderung. Und das Zeiss-Gymnasium baue ja auf die gute Arbeit der anderen Schulen auf.

Um die Werbung zu verbessern, soll verstärkt auf den frühen Physikunterricht ab Klasse 6 und Informatik-Unterricht ab Klasse 7 hingewiesen werden. Jährlich kann das Zeiss-Gymnasium drei neue Klassen aufnehmen. Aktuell besuchen 465 Schüler die Einrichtung.

Nicht alle Gerüchte über die „Spezi“ stimmen. „Falsch ist, dass die Schüler durch Leistungsdruck zu Erfolgen bei den Olympiaden gedrängt werden. Richtig ist, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten umfassend gefördert werden“, so Rodeck. Die Schärfung der Begabtenförderung heiße auch, Begabungen besser zu erkennen. „Schule kann eigentlich ganz einfach sein“, so Rodeck. Voraussetzung sei, dass sie ein paar Freiheiten bekommt.

Statistiken und Personalplanung

Nach Antritt des Schulleiteramtes musste Rodeck feststellen, dass gar nicht so viel Zeit für das große Thema Schulentwicklung bleibt. Da gibt es viele bürokratische Aufgaben. Ständig sind zum Beispiel neue Statistiken zu erstellen. Und dann die Personalplanungen, um den Schulbetrieb abzusichern. Der Lehrermangel sei über weite Strecken durch formale Probleme bei der Stellenbesetzung begründet. Da sei manche Regel etwas aus der Zeit gefallen, sagt der Schulleiter. Ein gutes Programm sei indes jenes, das es nun ermöglicht, dass der langjährige Schulleiter Carsten Müller im Ruhestand ein paar Unterrichtsstunden gibt, um den Lehrbetrieb abzusichern.

Kai Rodeck hat in Jena studiert und kam im Rahmen seiner Ausbildung zum ersten Mal an die Schule. Seit 2007/2008 arbeitet er hier als Informatiklehrer, wurde später Oberstufenleiter. Irgendwann wurde er von seinem Vorgänger Carsten Müller gefragt, ob er sich die Nachfolge vorstellen könne. Er konnte.

Mit der Familie, zu der zwei Kinder gehören, lebt Rodeck sei 2016 in Bad Berka. Der tägliche Weg von der und zur Arbeit hat sich bewährt, um etwas Abstand zur Arbeit zu finden. In den Ferien ist der Schulleiter – so er nicht in der Schule ist – auf der Insel Usedom zu finden. Und das ist ziemlich weit weg.

Am Sonnabend, 3. Dezember, ist von 9 bis 12 Uhr Tag der offenen Tür an der Erich-Kuithan-Straße 7.