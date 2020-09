Neues Jenaer Forschungszentrum wächst in die Höhe

Das neue Forschungszentrum CeTraMed am Uniklinikum Jena nimmt Gestalt an.

Der Rohbau steht: Das Zentrum für Translationale Medizin, kurz CeTraMed, am Universitätsklinikum Jena (UKJ) in Lobeda nimmt ein Jahr nach der offiziellen Grundsteinlegung sichtbar an Gestalt an.

Das modern angelegte Gebäude an der Erlanger Allee ist dafür konzipiert, in zwei Jahren 14 unterschiedliche Arbeitsgruppen zu beherbergen, die interdisziplinär und mithilfe biophotonischer Methoden altersassoziierte Erkrankungen erforschen werden. Ziel ist es nach Angaben des UKJ, neue Formen der Diagnostik und Therapie zu entwickeln. Über 120 Mitarbeiter des Universitätsklinikums Jena, des Leibniz-Institutes für Photonische Technologien und der Technischen Universität Ilmenau sollen auf 3800 Quadratmetern Forschungsfläche und 2210 Quadratmetern Laborfläche arbeiten.

Klaus Benndorf, Sonderbeauftragter des Klinikumsvorstandes für die Forschung, preist die moderne wissenschaftliche und technische Infrastruktur an. „Die Erkenntnisse und Antworten, die hier gewonnen werden, sollen neue Lösungen schaffen für die Diagnose und Behandlung vielfältiger Erkrankungen im Alter und schnell direkt beim Patienten ankommen“, sagt er. Zu altersassoziierten Erkrankungen zählen unter anderem neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer, aber auch Diabetes oder Krebs.

Land fördert Geräteausstattung im Innovationszentrum

Nach Angaben von Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee sei das CeTraMed aktuell das bedeutendste Investitionsvorhaben des UKJ im Forschungsbereich. „Damit bündeln wir vorhandene Kompetenzen und bauen die führende Position aus, die sich Thüringen in diesem Bereich inzwischen erarbeitet hat.“

Die Kosten für das neue Forschungsgebäude werden mit 28,3 Millionen Euro angegeben. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt zur Hälfte, die restlichen 50 Prozent trägt das Klinikum. Zudem finanziere das UKJ eine zusätzliche Laboretage in Höhe von knapp fünf Millionen Euro. Das größte Fördervorhaben im CeTraMed wird das Thüringer Innovationszentrum für Medizintechnik-Lösungen, kurz ThIMEDOP, sein. Das Land Thüringen fördert dieses Vorhaben und dabei insbesondere die Geräteausstattung mit 9,8 Millionen Euro.