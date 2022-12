Neues Kinderstück am Theaterhaus Jena: Ein Bär will übers Meer

Jena. Das Theaterhaus Jena zeigt am 3. Dezember, 16 Uhr die Premiere des neuen Kinderstücks zur Weihnachtszeit: „Bär im Boot“.

Eine anrührende und absurde Geschichte über das Größerwerden und das Wachsen einer Freundschaft wird ab 3. Dezember für Kinder ab sieben Jahren im Theaterhaus Jena gezeigt. „Bär im Boot“, nach dem Roman von Dave Shelton in einer Fassung von Kerstin Lenhart, ist eine Parabel über das Leben und gibt den jungen Zuschauern gleichzeitig Einblicke, wie Theater überhaupt gemacht wird.

Auf dem riesigen Meer schaukelt die kleine Nussschale, das Boot namens „Harriet“. In der Nussschale sitzen der Bär und der Junge: „Wohin?“, fragt der Bär. „Einfach rüber auf die andere Seite, bitte“, sagt der Junge und wedelt unbestimmt hinaus übers Wasser. „Ist recht“, sagt der Bär und setzt Harriet in Bewegung. Doch dies ist leichter gesagt als getan, denn wie soll man den Weg mit einer Karte finden, die ausschließlich aus blauer See besteht? Und wie kann man auf Kurs bleiben, wenn sich immer wieder Hindernisse in diesen Weg stellen: Wolkenbrüche, Langeweile, seltsame Meeresströmungen, leere Brotdosen und alle Abenteuer, die das Meer bereit hält?

Die Spielfläche ist der Ozean. Da aber der Bühnenboden nicht gewässert werden kann, muss man das Meer irgendwie anders erzeugen. Und wie das geht, zeigt Linde Dercon. Sie ist zum einen die Erzählerin der Geschichte, aber auch eine Unwetterwolke, ein Seeungeheuer und die Vertraute des Bären. Das Platschen der Meeres-Wellen erzeugt Linde Dercon mit zwei Schöpfkellen und Wasserbehältern.

Karten für die Familienvorstellungen am 3., 10., 17., 27., 28. und 29. Dezember, immer 16 Uhr gibt es in der Tourist-Information Jena, Restkarten an der Theaterkasse ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.