Die Corona-Pandemie hat voriges Schuljahr beliebte Schülerwettbewerbe ausgebremst, so auch die Physikolympiade. Nun hoffen die Organisatoren darauf, dass sich im neuen Schuljahr trotzdem viele Schüler beteiligen – diesmal soll auch das Landesfinale stattfinden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Endrunde wegen Corona gestrichen

„Die Endrunde der Physikolympiade im März musste leider ersatzlos ausfallen“, sagt Bernd Schade, der mit Stefan Völker die Organisation des Wettbewerbes von Albrecht Dietzel übernommen hat. Zwischen 2000 und 3000 Schüler nehmen gewöhnlich an der ersten Runde teil. „Hoffentlich gelingt es auch in diesem Jahr, den Nachwuchs zu mobilisieren“, sagen die Lehrer des Carl-Zeiss-Gymnasiums in Jena.

Bei der ersten Runde ist es leicht, alle Corona-Regeln einzuhalten: Die Schüler laden sich die Aufgaben von der Internetseite des Bildungsministeriums und reichen die Lösungen bis 2. November bei ihren Physiklehrern ein. Die Regionalrunde im Februar könnte je nach Corona-Lage anders als gewöhnlich stattfinden. In Städten wie Jena oder Erfurt gab es stets zentrale Klausuren. In einigen Regionen ist es üblich, dass die Schüler an ihren Gymnasien oder Gemeinschaftsschulen schreiben und nur die Siegerehrung zentral stattfindet. Das Modell soll im Fall der Fälle für die Städte gelten.

Landesfinale zum Jubiläum als Präsenzveranstaltung geplant

Fürs Landesfinale am 15. April in Jena planen die Organisatoren mit einer Präsenzklausur. „Wir wollen zum 30. Wettbewerb ein schönes Rahmenprogramm bieten“, sagt Völker. 130 Jugendliche der Klassen sieben bis zwölf qualifizieren sich gewöhnlich für die Endrunde. Plan B wäre ein dezentrales Modell mit einer Siegerehrung via Livestream.

Bei der Physikolympiade gibt es ab Klasse neun eine getrennte Wertung für Teilnehmer von Spezialgymnasien, weil sie mehr Physikunterricht als andere Schulen haben. Olympiaden gibt es auch in Mathematik, Biologie und Chemie.

Die Aufgaben für die erste Runde der Physikolympiade finden sich auf folgender Internetseite: bildung.thueringen.de/schule/aktiv/wettbewerbe/

