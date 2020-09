Nico Wieditz spielt in Frauenprießnitz zwei Konzerte

. Der wegen Corona-Beschränkungen verspätet gestartete Konzertsommer in Frauenprießnitz hält im Herbst einige Überraschungen für Orgelfreunde bereit. Am 26. September kommt der für seine stimmungsvollen Orgel-Shows bekannte Künstler Nico Wieditz aus Möhra nach Frauenprießnitz. Der reduzierten Gästezahl in der historischen Klosterkirche hat auch er sein Konzertprogramm angepasst und verzichtet auf einige Showelemente. Um möglichst vielen seiner Fans die Chance zum Konzertbesuch zu geben, spielt Wieditz am Sonnabend zwei Mal. Um 17 und 21 Uhr beginnen die etwa zweistündigen Orgelmusik-Aufführungen. Per Videoeinspielung von der Orgelempore können die Musikfreunde dem Organisten über die Schulter und auf die Finger schauen. Restkarten gibt es noch an der Tageskasse in der Kirche.

