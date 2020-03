Noch keine Entwarnung für den Jenaer Krisenstab

Die Arbeit des Krisenstabes ist nicht gefährdet, auch wenn ein Mitglied der Stadtspitze sich möglicherweise mit dem Corona-Virus infiziert hat und für etwa 15 weitere Mitglieder vorsorglich Quarantäne angeordnet wurde. Das sagt der Leiter des Stabes, Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU). Die notwendige Kommunikation erfolge über Handy, E-Mails, aber auch per Telefon- und Videokonferenz. Die Zahl der Infizierten hat sich am Abend im Vergleich zum Vortag von 77 auf 90 erhöht. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zum harten Kern des Krisenstabes gehören zwölf Frauen und Männer, größtenteils Mitarbeiter der Verwaltung, wobei bei einer „ereignisspezifischen Besetzung“ Vertreter des Klinikums, der Polizei, der Stadtwerke und andere mehr hinzukämen. Nach Koppes Angaben habe der Betroffene versucht, sich an seine diversen Kontakte in den vergangen Tagen zu erinnern. Das Ergebnis des zweiten, entscheidenden Tests liegt noch nicht vor. Somit bleibt die Quarantäne vorerst bestehen. „Die Ungewissheit sei für alle quälend. Aber ob wir physisch anwesend sind oder nicht: Wir können weiterhin mit unseren Maßnahmen dafür sorgen, dass das Universitätsklinikum den Anforderungen gewachsen ist“, sagt der CDU-Politiker.

Neue Allgemeinverfügung

Der Dezernent habe keine Symptome gezeigt, sei aber bei einem Routinetest positiv getestet worden, hieß es. Der Test davor sei noch negativ ausgefallen. Alle anderen Stabsmitglieder seien daraufhin umgehend ebenfalls einem Test unterzogen worden. Am Montagmittag hätten noch keine Ergebnisse der jüngsten Tests vorgelegen, sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Möglicherweise gebe es erst in der Nacht zu Dienstag oder erst am Dienstag selbst neue Erkenntnisse. Alle bisher vorliegenden Testergebnisse von den Mitgliedern des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Kontakt mit dem Dezernenten hatten, seien aber negativ. Am späten Abend wurde bekannt, auch der OB ist nicht infiziert. Er kehrt am Dienstag an seinen Arbeitsplatz zurück.

Die Stadt hat mit einer weiteren Allgemeinverfügung auf die Realität reagiert: So wird es den Sonntagsverkauf nicht weiter geben. Wenige Kaufhallen hätten das Angebot genutzt und auch den Mitarbeitern müsse man die Zeit geben, sich zu erholen, heißt es. Schon jetzt ist klar, dass dies nicht die letzte Änderung sein wird. Anwälte wie Kristin Pietrzyk haben sich bei der Stadt beschwert: Gerichtsverhandlungen würden zwar stattfinden, aber die Anwälte durch die Rückkehrquarantäne von ihrem Mandat abgehalten. „Da erodiert der Rechtsstaat!“, kritisiert Pietrzyk auf Twitter.

Eine weitere Änderung betrifft die Reiserückkehrer, die im Gesundheitswesen oder in systemrelevanter Infrastruktur, also bei der Polizei, Feuerwehr und mehr, arbeiten: „Diese dürfen nur dann ihre häusliche Quarantäne für die Zeit ihrer Tätigkeit verlassen, wenn die jeweilige Einrichtung ein Verfahren zur regelmäßigen Überwachung des Gesundheitszustands dieser Mitarbeiter einführt und ein ausreichender Schutz der Patienten, Kunden und Mitarbeiter sichergestellt ist.“