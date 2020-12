Neuer Einkaufsmarkt in Jena: Noch länger warten auf ein Urteil über Baugenehmigung

Investor Hubert Werner (M.) hatte sich zur Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Gera moralische Unterstützung mitgebracht: Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt und Antje Eismann, Chefin des Rewe-Marktes am Allende-Platz, der dringend mehr Lagerflächen braucht. Die würden durch einen Umzug von Aldi in den geplanten Neubau frei werden. Die Stadt Jena hat jedoch die Baugenehmigung bisher verwehrt.

Hubert Werner will in Lobeda 4,5 Millioneninvestieren für einen neuen Einkaufsmarkt. Die Stadt Jena verwehrt ihm jedoch die Baugenehmigung.

Jena. Der Streit um die Baugenehmigung für ein neues Einkaufszentrum in Lobeda-Ost ist vor dem Verwaltungsgericht in Gera am Dienstag in eine neue Runde gegangen. Die Stadt Jena hatte im April 2017 dem Investor Hubert Werner eine Baugenehmigung für einen Einkaufsmarkt am Salvador-Allende-Platz vis-a-vis des Rewe-Marktes versagt. Dagegen wehrt sich der Investor mit einer Klage, weil mehrere am Standort bereits lange ansässige Unternehmen dringend Erweiterungsflächen brauchen.

Für eine grundsätzliche Ablehnung des geplanten Marktes bestehe laut Gericht nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches kein Anlass, hatten die Richter bereits in einer Verhandlung vor einem Jahr festgestellt. Dies wurde zu Beginn der Verhandlung jetzt noch einmal bestätigt.

Zur Urteilsfindung hatte die 4. Kammer unter Vorsitz von Richter Bengt Fuchs jedoch Kläger und Beklagte noch um Stellungnahmen unter anderem zu möglichen Lärmbelästigungen und zu Fragen der Verkehrsorganisation gebeten. Die Stadt sieht den Bau unter anderem kritisch, weil er das Verkehrsaufkommen mehr als verdoppeln werde und mehr Autoverkehr in das Wohnviertel zwischen Erlanger Allee, Stadtrodaer Straße und Kastanien-Allee ziehe. Die Annahmen der Stadt werden von Gutachtern des Klägers jedoch angezweifelt, und schienen auch dem Gericht nicht nachvollziehbar.

Zudem hatte das Gutachten des Klägers eine veränderte Verkehrsführung im Kreuzungsbereich am Universitätsklinikum vorgeschlagen, die eine deutliche Entlastung nach sich ziehen würde. Deren Ablehnung durch die Stadt hinterfragte das Gericht kritisch. Einwände der Stadt Jena wegen höherer Lärmbelästigungen durch Lieferverkehr wurden von der Gegenseite entkräftet mit Verweis auf bauliche Schutzmaßnahmen wie eine Einhausung der LKW-Einfahrt und eine Schallschutzmauer.

Das Gericht hat eine kurzfristige Urteilsverkündung in Aussicht gestellt. (AS)