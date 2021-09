NSU und die Folgen: Auftakt zum Herbstprogramm von „Kein Schlussstrich!“ mit über 70 Veranstaltungen in Jena

„Enver-Şimşek-Platz“ steht auf einem Straßenschild oberhalb der Tram-Haltestelle Damaschkeweg in Jena-Winzerla. Die Namensweihung des Platzes fand am 19. September 2020 statt. Am 9. September 2000 wurde Enver Şimşek in Nürnberg niedergeschossen und starb zwei Tage später.

Jena. Dieser Impuls muss aus Jena kommen

Mit einer Gedenkveranstaltung in Winzerla erinnert die Stadt Jena am Samstag an den Todestag von Enver Şimşek. Er war das erste Opfer des sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU). Damit beginnt auch die heiße Phase eines Projekts, das unter dem Titel „Kein Schlussstrich“ weit in den Herbst reicht. Den vielen Akteuren geht es nicht allein darum, die historischen Wurzeln sowie die stadtgesellschaftliche und politische Verantwortung an den Taten des NSU zu untersuchen. Auf einer Pressekonferenz am Freitag wurde deutlich, wie wichtig wachsende Sensibilität gegenüber den Betroffenen von Ausgrenzung, Hass und Gewalt und ein Engagement gegen Rassismus und Rechtsextremismus sind.

Mit über 70 Veranstaltungen wartet das Projekt auf, das Jenakultur, die Friedrich-Schiller-Universität und das Institut für Zivilgesellschaft und Demokratie gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Aktivisten, Wissenschaftlern und Künstlern organisiert haben – das Jenaer Kernprogramm also, dessen zentralen Erkenntnisse in einen Handlungsplan der Stadtverwaltung für Vielfalt und gegen Rassismus einfließen sollen. Es sei zwingend, „dass der Impuls sowohl zur stadtgesellschaftlichen Aufarbeitung, als auch zur bundesweiten Beschäftigung mit den Perspektiven der Opferangehörigen aus Jena kommt“, sagt der Werkleiter von Jenakultur, Jonas Zipf.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Rea Mauersberger vom Migrations- und Integrationsbeirat Jena steht fest, dass die fehlende Empathie und die Ignoranz des staatlichen Apparats gegenüber den Familienangehörigen den strukturellen Rassismus offengelegt habe. Migrantinnen und Migranten seien ein Teil der Gesellschaft. „Wir bleiben hier! Wir haben Kinder hier! Wir werden Enkelkinder hier haben.“

Ausstellungen, Podien, Diskussionen, Workshops, Lesungen, Vorträge, Konzerte, Theateraufführungen und vieles mehr gehören zum Programm. So wird unter anderem hinterfragt, warum ein Milieu, in dem zentrale Akteure des späteren NSU-Komplexes heranwuchsen, gerade in Jena gedeihen konnte. Nicole Schneider von der Koordinierungs- und Kontaktstelle im Jenaer Stadtprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Intoleranz verweist auf eine Podiumsdiskussion am 6. Oktober, bei der die Rolle der akzeptierenden Jugendarbeit hinterfragt werden soll.

Eingebettet in das Projekt ist auch eine Diskussion über den Thüringen-Monitor (7. Oktober), der vor 20 Jahren nach dem Anschlag auf die Synagoge in Erfurt das erste Mal präsentiert worden sei, sagt die Leiterin der Studie, Marion Reiser von der Friedrich-Schiller-Universität. Auch wenn es um die politischen Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger des Freistaates geht, liegt ein besonderer Fokus jedes Jahr auf der Erforschung rechtsextremer Einstellungen, der Demokratieakzeptanz, der Demokratiezufriedenheit und dem Institutionenvertrauen der Thüringer Bevölkerung. Reiser, die im Direktorium von KomRex (Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration) sitzt, sagte, dass sich unterschiedliche Disziplinen der Universität mit dem NSU-Komplex beschäftigen würden. Dabei geht es um die Frage, „wie wir solche rechtsextremistisch motivierten Mordserien in Zukunft verhindern können.“

Epilog am 9. November

Axel Salheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft will einen vergleichenden Blick auf die internationale Entwicklung werfen. Im Volkshaus erinnerte er an die rechten Terroranschläge von Utoya (2011), München (2016), Christchurch (2019), Halle (2019) und Hanau (2020). Zipf nannte zudem den Botho-Graef-Kunstpreis 2021: Im Rahmen einer beschränkten Auslobung soll ein Kunstwerk im öffentlichen Raum im aktiven Gedenken an die NSU-Opfer geschaffen werden.

Das Projekt läuft seit Mai, am 9. November findet quasi der Epilog statt: Der „Klang der Stolpersteine“ mit seinen 40 Kurzkonzerten am Jahrestag der Pogromnacht.

Am 11. September jährt sich der Todestag von Enver Şimşek zum 21. Mal. Die Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung findet ab 10.30 Uhr am Enver-Şimşek-Platz statt. Dabei sein wird auch seine Tochter, Semiya Şimşek-Demirtas. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) spricht Worte des Gedenkens. Das Programm: www.kein-schlussstrich-jena.de