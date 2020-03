Lücken im Sortiment: In der Nische stand im Kaufland Jena-Nord bislang die Palette mit dem Zucker. Gewürfelt oder als Kandis bekamen die Kunden am Montag Süßes. Also: Kein Grund zur Sorge!

Örtliche Zucker-Krise hat ihr Epizentrum in Jena-Nord

Für die Mitarbeiter der Jenaer Supermärkte begann die Woche arbeitsreich: Nach den Corona-bedingten Vorratskäufen der Kundschaft vom Wochenende mussten Regale nachgefüllt werden. Das Zucker-Regal im Kaufland Jena-Nord blieb aber am Morgen leer. Frage eines Kunden am Montag ebendort. „Wann gibt es wieder Zucker?“ Antwortet der Mitarbeiters: „Im Moment gibt es keinen Zucker. Und wenn es welchen gibt, ist die Palette in zwei Stunden leer.“ Und das will etwas heißen, denn auf eine Euro-Palette passen immerhin 840 Ein-Kilo-Pakete.

Ansonsten waren am Montagmorgen Gemüse-Konserven mit „feinen Bohnen“ und den „sehr feinen Erbsen“ aus. Bei Büchsensuppen kam augenscheinlich viel frische Ware rein, auch hier hatte es zuletzt Hamsterkäufe gegeben. Die Nudeln eines Markenherstellers waren fast komplett ausverkauft, das könnte aber auch am aktuellen Sonderangebot gelegen haben.

Kaufland: Warenversorgung sei grundsätzlich gewährleistet

Kaufland-Sprecherin Anna Münzing sagte zu dem Zucker-Mangel: „Derzeit werden in einigen unserer Filialen Grundnahrungsmittel wie Zucker, Nudeln und Konserven sowie Hygieneprodukte stark nachgefragt.“ Aufgrund des großen Sortiments sei die Warenversorgung jedoch grundsätzlich gewährleistet. Gemeinsam mit Lieferanten arbeite man daran, diese weiterhin sicherzustellen.

Im nächstgelegenen Nachbar-Supermarkt, bei Aldi in der Altenburger Straße, gab es Montagmorgen Zucker. Dafür war das Regal mit dem preisgünstigen Toilettenpapier leer. Ansonsten mühten sich die Mitarbeiter augenscheinlich, die anderen Regale besonders voll wirken zu lassen. Zudem zeigten sie Einlagen für die Kundschaft, um gute Laune zu verbreiten. Ein Mitarbeiter kletterte auf den Packtisch, weil er Werbung ins Schaufenster hängen wollte, und nannte dies im Gespräch „Tabledance für alle Ü60“. Das waren um diese Tageszeit gerade besonders viele.

Bei Rewe in der Leipziger Straße lagen noch einige Päckchen vom normalen Zucker im Regal. Bestimmte Reissorten fehlten und mehrere Brotbackmischungen waren ausverkauft.

Zum Zucker-Problem bei Kaufland sagte Leser Bertram Jecke bei Rewe: „Das ist ganz viel Psychologie im Spiel!“ Solange ganz viel im Regal liege, würde viel verhaltener gekauft. Er regte an, wie vor einigen Monaten bei der Butter-Krise, nur nur fünf Päckchen pro Kunde abzugeben.