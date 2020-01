Die Zwillinge Sue (links) und Paco wurden am 22. Januar geboren.

Ole bekommt einen kleinen Bruder, der im Jenaer Klinikum das Licht der Welt erblickt

Sie kannten sich aus der gemeinsamen Zeit in der Realschule in Seelingstädt. Da waren sie 13 Jahre alt. Es war eine Schulfreundschaft, eine Schulliebe. Später trennten sich ihre Wege. Dann trafen sie sich wieder – und wurden ein Paar. Das war vor elfeinhalb Jahren. Die Rede ist von Bernd Günther (34) und Nadine Pömpner (33).

Eine eigene Wohnung in Oelknitz – denn Jena ist zu teuer

Seit Mittwoch gehört der kleine Till zur Familie Pömpner/Günther. Im Kreißsaal der Klinik für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Jena erblickte er um 18.19 Uhr das Licht der Welt. Bei der Geburt wog er 2900 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Till ist bereits der zweite gemeinsame Sohn von Bernd und Nadine. Der erste Sohn heißt Ole und ist 19 Monate alt.

Mutter Nadine Pömpner mit Sohn Till, geboren am 22. Januar um 18.19 Uhr mit 2900 Gramm und 51 Zentimetern. Foto: Jens Henning

Heimisch geworden sind sie in Oelknitz, ein Ortsteil der Gemeinde Rothenstein. Im Mai 2019 kauften sie sich eine Eigentumswohnung. „Eigentlich wollten wir uns in Jena eine Wohnung suchen. Das Thema hatte sich schnell erledigt, angesichts der hohen Mietpreise“, sagte Nadine Pömpner. Sie sahen sich um und fanden das Angebot für die Wohnung in Oelknitz.

Ein dreiviertel Jahr später kann sich Nadine Pömpner nur positiv äußern über ihr neues Zuhause. „Wir fühlen uns wohl. Wir sind angekommen“, auch wenn sie durch die Geburt ihrer beiden Söhne selbst noch gar nicht so viel von Oelknitz mitbekommen hat. „Das werden wir aber alles nachholen. Wir wandern gern. In der Region um Rothenstein und Kahla gibt es schöne Wanderstrecken.“

Ein Familienurlaub auf Teneriffa ist geplant

Noch lieber wandern sie aber auf der spanischen Insel Teneriffa. „Da waren wir bereits schon zweimal. Wenn unsere Kinder etwas größer sind, werden wir bestimmt zu viert dort hin fliegen und auch die eine oder andere Wandertour unternehmen“, sagte die stolze Mutter.

Die studierte Biologin arbeitet als Forschungsingenieurin am Beutenberg in Jena. Ihr Mann Bernd ist Elektroingenieur. Er hat in Zwickau studiert. Er ist für eine Jenaer Firma tätig.

Was die Beiden eint, ist die Liebe zu Vögeln, genauer gesagt zu Wellensittichen und Kanarienvögeln. „Wir sind beide Vogel-Liebhaber. Unsere Vögel haben auch ein extra Zimmer in unserer Wohnung.“ Aktuell sind es vier Sittiche und Kanarienvögel. „Unsere Vögel sind immer lustig und auch ein wenig frech. Wir genießen ihre Anwesenheit. Das ist für uns das beste Fernsehprogramm. Das ist allerbeste Unterhaltung, den Vögeln zuzuschauen“, sagte Nadine Pömpner.

Dass auch Till im Jenaer Klinikum geboren wird, stand für die 33-Jährige nie zur Diskussion. „Ole, unser Großer, ist ja auch hier geboren. Bevor wir nach Oelknitz gezogen sind, haben wir am Salvator-Allende-Platz gewohnt. Das ist ja gleich um die Ecke.“

Die Familienplanung ist mit Tills Geburt wohl noch nicht abgeschlossen. „Ein drittes Kind ist denkbar“,

Auch die kleine Melina gehört zu den Babys der Woche, die am Jenaer Uniklinikum geboren wurden. Am 23. Januar um 12.20 Uhr erblickte sie mit 3230 Gramm und 51 Zentimetern das Licht der Welt. Foto: Jens Henning

sagte Nadine Pömpner.

Die Zahl der Geburten am Jenaer Universitätsklinikum liegt für das Jahr 2020 mit Stand 24. Januar bei 96. Zum gleichen Zeitpunkt 2019 waren es 81.