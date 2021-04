Ostern Ansturm auf Jenaer Testzentren

Jena. DRK-Mitarbeiter berichten von einem positiven Test pro Tag im Schnitt an ihrer Station

Die Jenaer Corona-Schnelltestzentren sind Ostern intensiv genutzt worden. Gründonnerstag haben allein 322 Menschen das Angebot des DRK im Biergarten des Gasthauses „Zur Noll“ in der Oberlauengasse genutzt. Am Karsamstag seien es während der Öffnungszeit von 10 bis 16 Uhr noch einmal 240 Leute gewesen, von denen drei positiv getestet worden sind, so berichteten Teamleiter Ben Wolfermann und DRK-Koordinator Daniel Seiferheld. Weitere Testzentren befinden sich im F-Haus, Eingang Krautgasse, in der Ernst-Schneller-Straße 10 in Lobeda-Ost, im Abstrich-Container der Firma Synlab, Löbstedter Straße 93, dazu das Drive-in-Schnelltestzentrum am Fitness-Club Ringwiese sowie mehrere Arztpraxen (Details auf www.jena.de).

Abseits der Feiertage während der Öffnung bis 14 Uhr gelange man zu einem Schnitt von 150 bis 200 Testungen pro Tag, sagte Bern Wolfermann, wobei pro Stunde etwa 25 Leute betreut werden könnten. „Es gibt Tage, da haben wir nur negative Testergebnisse.“ Im Durchschnitt komme man auf täglich einen positiven Test.

Ostsonntag hat geöffnet: das F-Haus von 10 bis 12 Uhr. Ostermontag sind geöffnet: Noll-Biergarten von 10 bis 16 Uhr und Synlab von 7 bis 16 Uhr.